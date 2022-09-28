https://ria.ru/20220928/potok-1820163599.html

"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании

"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании - РИА Новости, 28.09.2022

"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании

Датское энергетическое агентство сообщило, что большая часть газа с поврежденных газопроводов "Северный поток" утекла, они могут полностью опустеть к концу... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:34

2022-09-28T18:34

2022-09-28T18:49

дания

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

европа

северный поток — 2

россия

природный газ

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Датское энергетическое агентство сообщило, что большая часть газа с поврежденных газопроводов "Северный поток" утекла, они могут полностью опустеть к концу недели, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу ведомства.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

дания, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, европа, северный поток — 2, россия, природный газ