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"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании - РИА Новости, 28.09.2022
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"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании
"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании - РИА Новости, 28.09.2022
"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании
Датское энергетическое агентство сообщило, что большая часть газа с поврежденных газопроводов "Северный поток" утекла, они могут полностью опустеть к концу... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:34
2022-09-28T18:49
дания
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
европа
северный поток — 2
россия
природный газ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Датское энергетическое агентство сообщило, что большая часть газа с поврежденных газопроводов "Северный поток" утекла, они могут полностью опустеть к концу недели, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу ведомства.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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дания, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, европа, северный поток — 2, россия, природный газ
Дания, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Европа, Северный поток — 2, Россия, Природный газ
18:34 28.09.2022 (обновлено: 18:49 28.09.2022)
 
"Северные потоки" могут опустеть к концу недели, заявили власти Дании

Энергетическое агентство Дании: "Северные потоки" могут опустеть к концу недели

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Датское энергетическое агентство сообщило, что большая часть газа с поврежденных газопроводов "Северный поток" утекла, они могут полностью опустеть к концу недели, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу ведомства.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 14:01
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
 
ДанияСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреЕвропаСеверный поток — 2РоссияПриродный газ
 
 
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