https://ria.ru/20220928/potok-1820161331.html

Расследование ЧП на "Северном потоке" передали Службе безопасности Швеции

Расследование ЧП на "Северном потоке" передали Службе безопасности Швеции - РИА Новости, 28.09.2022

Расследование ЧП на "Северном потоке" передали Службе безопасности Швеции

Расследование утечек газа с газопроводов "Северный поток" в Швеции передано службе безопасности, поскольку дело может быть нацелено на шведские интересы, не... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:25

2022-09-28T18:25

2022-09-28T18:32

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группа газ

северный поток

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северный поток — 2

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Расследование утечек газа с газопроводов "Северный поток" в Швеции передано службе безопасности, поскольку дело может быть нацелено на шведские интересы, не исключена причастность иностранных государств, говорится в заявлении службы безопасности."Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с "Северными потоками", от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией. Расследование ведет служба безопасности Швеции, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере в какой-то степени, затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за делом стоят иностранные силы", - говорится в заявлении.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Датские власти уведомили Россию, что на местах утечек зафиксированы взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20220928/zasedanie-1820160909.html

швеция

европа

дания

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в мире, швеция, группа газ, северный поток, европа, дания, северный поток — 2