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Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
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Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"
Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"
Москва планирует инициировать заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидентов с "Северным потоком" и "Северном потоком — 2", сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:48
2022-09-28T17:45
россия
совет безопасности оон
северный поток
авария на "северных потоках"
мария захарова
дания
москва
оон
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва планирует инициировать заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидентов с "Северным потоком" и "Северном потоком — 2", сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Позже заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что заседание по этой теме пройдет в пятницу, в 22:00 мск.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
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россия, совет безопасности оон, северный поток, авария на "северных потоках", мария захарова, дания, москва, оон, nord stream 2 ag, северный поток — 2
Россия, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Мария Захарова, Дания, Москва, ООН, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2
16:48 28.09.2022 (обновлено: 17:45 28.09.2022)
 
Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"

Захарова: Россия планирует созвать заседание СБ ООН из-за провокаций на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва планирует инициировать заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидентов с "Северным потоком" и "Северном потоком — 2", сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", — написала она.

Позже заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что заседание по этой теме пройдет в пятницу, в 22:00 мск.
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В Германии опасаются фатальных последствий аварии на "Северных потоках"
 
РоссияСовет Безопасности ООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"Мария ЗахароваДанияМоскваООНNord Stream 2 AGСеверный поток — 2
 
 
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