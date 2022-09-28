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Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"

Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022

Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"

Москва планирует инициировать заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидентов с "Северным потоком" и "Северном потоком — 2", сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:48

2022-09-28T16:48

2022-09-28T17:45

россия

совет безопасности оон

северный поток

авария на "северных потоках"

мария захарова

дания

москва

оон

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва планирует инициировать заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидентов с "Северным потоком" и "Северном потоком — 2", сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Позже заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что заседание по этой теме пройдет в пятницу, в 22:00 мск.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/germaniya-1820128679.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, совет безопасности оон, северный поток, авария на "северных потоках", мария захарова, дания, москва, оон, nord stream 2 ag, северный поток — 2