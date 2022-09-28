https://ria.ru/20220928/potok-1820125431.html
Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"
Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"
Москва планирует инициировать заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидентов с "Северным потоком" и "Северном потоком — 2", сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:48
2022-09-28T16:48
2022-09-28T17:45
россия
совет безопасности оон
северный поток
авария на "северных потоках"
мария захарова
дания
москва
оон
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Москва планирует инициировать заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидентов с "Северным потоком" и "Северном потоком — 2", сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Позже заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что заседание по этой теме пройдет в пятницу, в 22:00 мск.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/germaniya-1820128679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет безопасности оон, северный поток, авария на "северных потоках", мария захарова, дания, москва, оон, nord stream 2 ag, северный поток — 2
Россия, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Мария Захарова, Дания, Москва, ООН, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2
16:48 28.09.2022 (обновлено: 17:45 28.09.2022)
Россия планирует созвать заседание СБ ООН по ситуации на "Северном потоке"
Захарова: Россия планирует созвать заседание СБ ООН из-за провокаций на "Северных потоках"