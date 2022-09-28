14:16 28.09.2022 (обновлено: 15:30 28.09.2022)
В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"
Захарова потребовала от Байдена ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, где он заявил: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <…> "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать".
"Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", — говорится в публикации Захаровой.
Она подчеркнула, что "заявление о намерении было подкреплено обещанием", и призвала нести ответственность за свои слова.
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.