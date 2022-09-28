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В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
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В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"
В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"
Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:16
2022-09-28T15:30
сша
россия
северный поток
в мире
мария захарова
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, где он заявил: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет &lt;…&gt; "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать".Она подчеркнула, что "заявление о намерении было подкреплено обещанием", и призвала нести ответственность за свои слова.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
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сша, россия, северный поток, в мире, мария захарова, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), авария на "северных потоках"
США, Россия, Северный поток, В мире, Мария Захарова, Джо Байден, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Авария на "Северных потоках"
14:16 28.09.2022 (обновлено: 15:30 28.09.2022)
 
В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"

Захарова потребовала от Байдена ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, где он заявил: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <…> "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать".

"Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", — говорится в публикации Захаровой.

Она подчеркнула, что "заявление о намерении было подкреплено обещанием", и призвала нести ответственность за свои слова.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:52
Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках"
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
 
СШАРоссияСеверный потокВ миреМария ЗахароваДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Авария на "Северных потоках"
 
 
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