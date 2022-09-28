https://ria.ru/20220928/potok-1820060682.html

В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"

В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022

В МИД потребовали ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке"

Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:16

2022-09-28T14:16

2022-09-28T15:30

сша

россия

северный поток

в мире

мария захарова

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон должен ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, где он заявил: "Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <…> "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать".Она подчеркнула, что "заявление о намерении было подкреплено обещанием", и призвала нести ответственность за свои слова.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.

https://ria.ru/20220928/potok-1820035265.html

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

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Кирилл Волков

сша, россия, северный поток, в мире, мария захарова, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), авария на "северных потоках"