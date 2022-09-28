https://ria.ru/20220928/potok-1820049173.html

Премьер Швеции созвала совет безопасности из-за ЧП на "Северном потоке"

Премьер Швеции созвала совет безопасности из-за ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022

Премьер Швеции созвала совет безопасности из-за ЧП на "Северном потоке"

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала в среду совет по политике безопасности, где обсудят инцидент на "Северном потоке", сообщает телеканал STV со... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:32

2022-09-28T13:32

2022-09-28T15:42

в мире

магдалена андерссон

анн линде (мид швеции)

энтони блинкен

швеция

дания

балтийское море

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_e45a2bd2cdea6153010a2f7f717775ce.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала в среду совет по политике безопасности, где обсудят инцидент на "Северном потоке", сообщает телеканал STV со ссылкой на главу МИД Анн Линде.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.По данным телеканала, Андерссон создавала 28 сентября совет по политике безопасности Швеции, где будут обсуждать диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2"."Весь этот район Балтийского моря имеет огромное стратегическое значение... Но такая операция очень сложна - сделать два взрыва, которые привели к трем утечкам газа в этом районе... Это не нападение на Швецию, потому что оно произошло не на шведской территории" - цитирует телеканал Линде.Глава МИД заявила, что не будет строить предположения о том, кто стоит за диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море. Кроме того, она добавила, что шведы готовились к такому сценарию в связи с их вступлением в НАТО.Как отметила Линде, госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал оказать Швеции поддержку. "Что Блинкен пообещал прежде всего, это поддержку в том, чтобы увидеть, что произошло, а также в сборе (дополнительных) сведений ", - цитирует телеканал глава МИД.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

https://ria.ru/20220928/blinken-1819959728.html

https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

швеция

дания

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, магдалена андерссон, анн линде (мид швеции), энтони блинкен, швеция, дания, балтийское море, nord stream 2 ag, нато, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"