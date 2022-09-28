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Пентагон: поставки новых РСЗО HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет
Пентагон: поставки новых РСЗО HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет - РИА Новости, 28.09.2022
Пентагон: поставки новых РСЗО HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет
Военные поставки США Киеву в рамках нового транша на 1,1 миллиарда долларов рассчитаны на 6-24 месяцев, а реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS – на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:46
2022-09-28T22:46
2022-09-28T22:46
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Военные поставки США Киеву в рамках нового транша на 1,1 миллиарда долларов рассчитаны на 6-24 месяцев, а реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS – на несколько лет, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.США в среду объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом данного транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов."Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет. Поставки других разновидностей вооружений рассчитаны на 6-24 месяцев", - сказал в ходе спецбрифинга представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.
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в мире, джо байден, сша, киев, украина, министерство обороны сша, вооружения
В мире, Джо Байден, США, Киев, Украина, Министерство обороны США, Вооружения
Пентагон: поставки новых РСЗО HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет
Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет