08:18 28.09.2022 (обновлено: 08:33 28.09.2022)
США 28 сентября объявят о новом пакете военной помощи для Украины
Блумберг: США 28 сентября объявят о новом пакете военной помощи для Украины
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в один миллиард долларов 28 сентября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена должна объявить о выделении Украине еще одного миллиарда долларов на обеспечение безопасности в среду", - пишет агентство со ссылкой на неназванные источники.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновников сообщило, что США готовятся в ближайшие дни выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов. Ожидается, что будут использованы средства из инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), выделенные конгрессом для того, чтобы позволить администрации США закупать оружие у производителей, а не брать его из существующих в США запасов. Пакет будет включать пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационные системы, а также запасные части. Кроме того, предусмотрены обучение и техническая поддержка.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.