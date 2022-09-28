https://ria.ru/20220928/polzovateli-1819992787.html
Чернышенко назвал число интернет-пользователей в России
Чернышенко назвал число интернет-пользователей в России - РИА Новости, 28.09.2022
Чернышенко назвал число интернет-пользователей в России
Численность пользователей интернета в России насчитывает около 130 миллионов человек, его общий вклад в экономику РФ в 2021 году составил 9,5 триллиона рублей,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:34
2022-09-28T10:34
2022-09-28T10:34
дмитрий чернышенко
россия
технологии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Численность пользователей интернета в России насчитывает около 130 миллионов человек, его общий вклад в экономику РФ в 2021 году составил 9,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сегодня в нашей стране насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей от мала до велика - это практически 90% населения", - сказал Чернышенко, приветствуя участников Российского форума по управлению интернетом.По его словам, наша страна занимает шестое место среди стран-лидеров по доступности интернета."На данный момент подключены (к интернету - ред.) все социально значимые объекты, а их около 76 тысяч на территории России. Российский сегмент интернета развивается высокими темпами - по итогам 2021 года его вклад в экономику составил 9,5 триллиона рублей", - добавил вице-премьер.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, технологии
Дмитрий Чернышенко, Россия, Технологии
Чернышенко назвал число интернет-пользователей в России
Чернышенко: число интернет-пользователей в России насчитывает около 130 миллионов человек
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Численность пользователей интернета в России насчитывает около 130 миллионов человек, его общий вклад в экономику РФ в 2021 году составил 9,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня в нашей стране насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей от мала до велика - это практически 90% населения", - сказал Чернышенко, приветствуя участников Российского форума по управлению интернетом.
По его словам, наша страна занимает шестое место среди стран-лидеров по доступности интернета.
"На данный момент подключены (к интернету - ред.) все социально значимые объекты, а их около 76 тысяч на территории России. Российский сегмент интернета развивается высокими темпами - по итогам 2021 года его вклад в экономику составил 9,5 триллиона рублей", - добавил вице-премьер.