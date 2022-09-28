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Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима - РИА Новости, 28.09.2022
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Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима
Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима - РИА Новости, 28.09.2022
Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима
Польшу ждет тяжелая зима, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:23
2022-09-28T17:23
матеуш моравецкий
польша
европа
в мире
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ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Польшу ждет тяжелая зима, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития."Мы будем работать над соответствующими решениями для получателей электроэнергии. Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть – это будет трудная зима, мы могли ее пройти не замочив ног, чтобы поляки, которые являются наиболее зависимыми получателями электрической энергии, тепловой энергии, как можно меньше пострадали", - добавил он.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
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матеуш моравецкий, польша, европа, в мире
Матеуш Моравецкий, Польша, Европа, В мире
17:23 28.09.2022
 
Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима

Премьер Польши Моравецкий предупредил жителей страны о предстоящей тяжелой зиме

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Польшу ждет тяжелая зима, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития.
"Кризис удивил весь мир, удивил Европу. И мы тоже должны латать дыры", - сказал Моравецкий.
"Мы будем работать над соответствующими решениями для получателей электроэнергии. Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть – это будет трудная зима, мы могли ее пройти не замочив ног, чтобы поляки, которые являются наиболее зависимыми получателями электрической энергии, тепловой энергии, как можно меньше пострадали", - добавил он.
Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
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