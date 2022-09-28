https://ria.ru/20220928/polsha-1820140089.html

Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима

Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима - РИА Новости, 28.09.2022

Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима

Польшу ждет тяжелая зима, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:23

2022-09-28T17:23

2022-09-28T17:23

матеуш моравецкий

польша

европа

в мире

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ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Польшу ждет тяжелая зима, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития."Мы будем работать над соответствующими решениями для получателей электроэнергии. Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть – это будет трудная зима, мы могли ее пройти не замочив ног, чтобы поляки, которые являются наиболее зависимыми получателями электрической энергии, тепловой энергии, как можно меньше пострадали", - добавил он.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.

https://ria.ru/20220923/polsha-1818942071.html

польша

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

матеуш моравецкий, польша, европа, в мире