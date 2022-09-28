https://ria.ru/20220928/polsha-1820135337.html

Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление

Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление - РИА Новости, 28.09.2022

Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление

Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:11

2022-09-28T17:11

2022-09-28T17:11

матеуш моравецкий

польша

газпром

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ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития.Ранее правительство обязало государственную администрацию, а также администрации органов самоуправления снизить потребление электричества на 10%."Мы хотим предложить формулу экономии, мы, наверное, сделаем это с 1 октября, чтобы каждый, кто сэкономит 10% энергии по сравнению с потреблением в предыдущем аналогичном периоде, то есть четвертый квартал к четвертому кварталу и год к году, получил десятипроцентную скидку на электрическую энергию", - сказал Моравецкий.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.

https://ria.ru/20220928/ekonomiya-1820064518.html

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

матеуш моравецкий, польша, газпром, pgnig, в мире