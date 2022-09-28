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Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление - РИА Новости, 28.09.2022
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Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление
Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление - РИА Новости, 28.09.2022
Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление
Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:11
2022-09-28T17:11
матеуш моравецкий
польша
газпром
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ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития.Ранее правительство обязало государственную администрацию, а также администрации органов самоуправления снизить потребление электричества на 10%."Мы хотим предложить формулу экономии, мы, наверное, сделаем это с 1 октября, чтобы каждый, кто сэкономит 10% энергии по сравнению с потреблением в предыдущем аналогичном периоде, то есть четвертый квартал к четвертому кварталу и год к году, получил десятипроцентную скидку на электрическую энергию", - сказал Моравецкий.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
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матеуш моравецкий, польша, газпром, pgnig, в мире
Матеуш Моравецкий, Польша, Газпром, PGNiG, В мире
17:11 28.09.2022
 
Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление

В Польше дадут скидку на электричество тем, кто снизит его потребление на десять процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития.
Ранее правительство обязало государственную администрацию, а также администрации органов самоуправления снизить потребление электричества на 10%.
"Мы хотим предложить формулу экономии, мы, наверное, сделаем это с 1 октября, чтобы каждый, кто сэкономит 10% энергии по сравнению с потреблением в предыдущем аналогичном периоде, то есть четвертый квартал к четвертому кварталу и год к году, получил десятипроцентную скидку на электрическую энергию", - сказал Моравецкий.
Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:24
В Португалии ограничат рождественское освещение для экономии энергии
 
Матеуш МоравецкийПольшаГазпромPGNiGВ мире
 
 
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