https://ria.ru/20220928/polsha-1820135337.html
Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление
Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление - РИА Новости, 28.09.2022
Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление
Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:11
2022-09-28T17:11
2022-09-28T17:11
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития.Ранее правительство обязало государственную администрацию, а также администрации органов самоуправления снизить потребление электричества на 10%."Мы хотим предложить формулу экономии, мы, наверное, сделаем это с 1 октября, чтобы каждый, кто сэкономит 10% энергии по сравнению с потреблением в предыдущем аналогичном периоде, то есть четвертый квартал к четвертому кварталу и год к году, получил десятипроцентную скидку на электрическую энергию", - сказал Моравецкий.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
https://ria.ru/20220928/ekonomiya-1820064518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
матеуш моравецкий, польша, газпром, pgnig, в мире
Матеуш Моравецкий, Польша, Газпром, PGNiG, В мире
Польша даст скидку на электричество жителям, которые снизят его потребление
В Польше дадут скидку на электричество тем, кто снизит его потребление на десять процентов
ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство Польши предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на 10%, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития.
Ранее правительство обязало государственную администрацию, а также администрации органов самоуправления снизить потребление электричества на 10%.
"Мы хотим предложить формулу экономии, мы, наверное, сделаем это с 1 октября, чтобы каждый, кто сэкономит 10% энергии по сравнению с потреблением в предыдущем аналогичном периоде, то есть четвертый квартал к четвертому кварталу и год к году, получил десятипроцентную скидку на электрическую энергию", - сказал Моравецкий.
Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром
" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG
из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.