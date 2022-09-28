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Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 28.09.2022
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Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине
Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 28.09.2022
Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:48
2022-09-28T06:48
владимир путин
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украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но "разрушительным".Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
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владимир путин, россия, украина, сша, нато, польша, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, США, НАТО, Польша, В мире
06:48 28.09.2022
 
Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине

Глава МИД Польши Рау пригрозил России в случае "применения" ядерного оружия на Украине

© ТАСС/POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
© ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но "разрушительным".
"Насколько нам известно, (президент РФ Владимир - ред.) Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным", - заявил Рау в эфире телеканала NBC News.
Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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