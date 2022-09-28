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Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине

Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 28.09.2022

Польша пригрозила России в случае "применения" ядерного оружия на Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T06:48

2022-09-28T06:48

2022-09-28T06:48

владимир путин

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украина

сша

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польша

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но "разрушительным".Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.

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россия

украина

сша

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир путин, россия, украина, сша, нато, польша, в мире