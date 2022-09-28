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RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября - РИА Новости, 28.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220928/poeziya-1820098427.html
RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября
RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября - РИА Новости, 28.09.2022
RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября
Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве, сообщается на сайте телеканала RT. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:53
2022-09-28T15:53
культура
мария захарова
александр ф. скляр
сергей галанин
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культура
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве, сообщается на сайте телеканала RT."Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве. На мероприятии будет впервые представлен сборник стихов "Поэzия русского лета", изданный коллективом телеканала RT. Современные поэты и музыканты исполнят со сцены произведения фронтовой тематики", - говорится в сообщении.На поэтическом вечере RT выступит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также поэты и исполнители, в том числе Александр Ф. Скляр, Джанго, Сергей Галанин и группа "СерьГа", певица Юта, скрипач Пётр Лундстрем, пианистка Валентина Лисица.Отмечается, что телеканал RT представит на вечере сборник стихов "Поэzия русского лета", объединяющий произведения военной тематики. Свои стихотворения со сцены прочтут Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Влад Маленко, Семён Пегов, Анна Ревякина и многие другие.Стихотворения, поэмы и поэтические циклы создавались на протяжении последних восьми лет. В сборник стихов вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. В сборнике использованы иллюстрации художника Ильи Пожарова.Поэтический сборник "Поэzия русского лета" можно будет приобрести на сайте магазина RT SHOP. Средства от его продажи будут перечислены в помощь героям проекта RT "Дети войны".
https://ria.ru/20220912/shkola-1816344354.html
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мария захарова, александр ф. скляр, сергей галанин, россия, украина, москва, культура
Культура, Мария Захарова, Александр Ф. Скляр, Сергей Галанин, Россия, Украина, Москва, Культура
15:53 28.09.2022
 
RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября

RT проведет посвященный спецоперации поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве, сообщается на сайте телеканала RT.
"Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве. На мероприятии будет впервые представлен сборник стихов "Поэzия русского лета", изданный коллективом телеканала RT. Современные поэты и музыканты исполнят со сцены произведения фронтовой тематики", - говорится в сообщении.
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На поэтическом вечере RT выступит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также поэты и исполнители, в том числе Александр Ф. Скляр, Джанго, Сергей Галанин и группа "СерьГа", певица Юта, скрипач Пётр Лундстрем, пианистка Валентина Лисица.
Отмечается, что телеканал RT представит на вечере сборник стихов "Поэzия русского лета", объединяющий произведения военной тематики. Свои стихотворения со сцены прочтут Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Влад Маленко, Семён Пегов, Анна Ревякина и многие другие.
"Этот сборник — наш шаг в стремлении объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придёт русское лето. Переломные моменты истории всегда находят своё отражение в культуре. И в поэзии — в первую очередь. Мы считаем, что голос этих людей должен быть слышен", — приводятся слова составителей сборника.
Стихотворения, поэмы и поэтические циклы создавались на протяжении последних восьми лет. В сборник стихов вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. В сборнике использованы иллюстрации художника Ильи Пожарова.
Поэтический сборник "Поэzия русского лета" можно будет приобрести на сайте магазина RT SHOP. Средства от его продажи будут перечислены в помощь героям проекта RT "Дети войны".
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