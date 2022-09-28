https://ria.ru/20220928/poeziya-1820098427.html

RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября

RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября - РИА Новости, 28.09.2022

RT проведет поэтический вечер ZOV в Москве 5 октября

Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве, сообщается на сайте телеканала RT. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:53

2022-09-28T15:53

2022-09-28T15:53

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве, сообщается на сайте телеканала RT."Поэтический вечер ZOV, посвящённый спецоперации на Украине, пройдёт 5 октября в Москве. На мероприятии будет впервые представлен сборник стихов "Поэzия русского лета", изданный коллективом телеканала RT. Современные поэты и музыканты исполнят со сцены произведения фронтовой тематики", - говорится в сообщении.На поэтическом вечере RT выступит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также поэты и исполнители, в том числе Александр Ф. Скляр, Джанго, Сергей Галанин и группа "СерьГа", певица Юта, скрипач Пётр Лундстрем, пианистка Валентина Лисица.Отмечается, что телеканал RT представит на вечере сборник стихов "Поэzия русского лета", объединяющий произведения военной тематики. Свои стихотворения со сцены прочтут Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Влад Маленко, Семён Пегов, Анна Ревякина и многие другие.Стихотворения, поэмы и поэтические циклы создавались на протяжении последних восьми лет. В сборник стихов вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. В сборнике использованы иллюстрации художника Ильи Пожарова.Поэтический сборник "Поэzия русского лета" можно будет приобрести на сайте магазина RT SHOP. Средства от его продажи будут перечислены в помощь героям проекта RT "Дети войны".

https://ria.ru/20220912/shkola-1816344354.html

https://ria.ru/20220902/mkht-1814040669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, александр ф. скляр, сергей галанин, россия, украина, москва, культура