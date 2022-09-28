https://ria.ru/20220928/podvig-1819946478.html

Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг

Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг - РИА Новости, 28.09.2022

Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг

Глава ДНР Денис Пушилин по итогам референдума о вхождении Республики в состав России заявил, что жители Донбасса совершили подвиг, теперь - только вперед, в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:18

2022-09-28T00:18

2022-09-28T00:18

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референдум в донбассе

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ДОНЕЦК (ДНР), 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин по итогам референдума о вхождении Республики в состав России заявил, что жители Донбасса совершили подвиг, теперь - только вперед, в Россию, строить, созидать и побеждать."Это подвиг народа. Подвиг, который наши люди, мы все совершили в 2104 году и вот его повторили, уже в 2022 году. Ну а теперь вперед, вперед - в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать! Спасибо, друзья!" - заявил он журналистами.

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Максим Горбачев

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