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Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг - РИА Новости, 28.09.2022
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Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг
Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг
Глава ДНР Денис Пушилин по итогам референдума о вхождении Республики в состав России заявил, что жители Донбасса совершили подвиг, теперь - только вперед, в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:18
2022-09-28T00:18
в мире
денис пушилин
россия
донбасс
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК (ДНР), 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин по итогам референдума о вхождении Республики в состав России заявил, что жители Донбасса совершили подвиг, теперь - только вперед, в Россию, строить, созидать и побеждать."Это подвиг народа. Подвиг, который наши люди, мы все совершили в 2104 году и вот его повторили, уже в 2022 году. Ну а теперь вперед, вперед - в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать! Спасибо, друзья!" - заявил он журналистами.
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в мире, денис пушилин, россия, донбасс, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
00:18 28.09.2022
 
Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг

Глава ДНР Пушилин по итогам референдума заявил, что жители Донбасса совершили подвиг

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке
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ДОНЕЦК (ДНР), 28 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин по итогам референдума о вхождении Республики в состав России заявил, что жители Донбасса совершили подвиг, теперь - только вперед, в Россию, строить, созидать и побеждать.
"Это подвиг народа. Подвиг, который наши люди, мы все совершили в 2104 году и вот его повторили, уже в 2022 году. Ну а теперь вперед, вперед - в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать! Спасибо, друзья!" - заявил он журналистами.
Участники флешмоба С Россией навсегДА в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
00:10
Небензя прокомментировал итоги референдумов
 
В миреДенис ПушилинРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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