https://ria.ru/20220928/podlodka-1820030245.html

Первая подлодка проекта 885М "Ясень" прибыла на Тихоокеанский флот

Первая подлодка проекта 885М "Ясень" прибыла на Тихоокеанский флот - РИА Новости, 28.09.2022

Первая подлодка проекта 885М "Ясень" прибыла на Тихоокеанский флот

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень" "Новосибирск" прибыла на Тихоокеанский флот к месту постоянной дислокации в Камчатском крае,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:34

2022-09-28T12:34

2022-09-28T12:34

новое оружие россии

безопасность

владимир дмитриев

белое море

камчатский край

россия

севмаш

подводные лодки проекта 955 "борей"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень" "Новосибирск" прибыла на Тихоокеанский флот к месту постоянной дислокации в Камчатском крае, сообщили в Минобороны России."Подводные силы Тихоокеанского флота пополнились сразу двумя атомными подводными крейсерами. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, "Борей-А") "Князь Олег" и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, "Ясень-М") "Новосибирск", совершив межфлотских переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке", - следует из сообщения.В министерстве также сообщают, что атомный подводный крейсер "Новосибирск" на переходе морем, в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022", находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" по морской цели.В Вилючинске атомные крейсера встретил командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев. Он принял доклад от командиров атомных подводных лодок о завершении арктического межфлотского перехода и поздравил подводников с прибытием к постоянному месту базирования."Новосибирск" - первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Заложена 26 июля 2013 года, спущена на воду 25 декабря 2019 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр " и "Оникс". Вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М "Красноярск", строящаяся на крупнейшей российской судоверфи "Севмаш" в Северодвинске, впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море в июне этого года."Князь Олег" - первый серийный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А"). Он был заложен 27 июля 2014 года, спущен на воду 16 июля 2020 года. В рамках государственных испытаний корабль 21 октября 2021 года выполнил успешную стрельбу баллистической ракетой "Булава" из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. От первых АПЛ проекта "Борей" отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

https://ria.ru/20220928/oruzhie-1820007869.html

https://ria.ru/20220902/ucheniya-1814042128.html

белое море

камчатский край

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Готов к выполнению задач": атомные подводные крейсеры прибыли к месту дислокации в Камчатском крае Атомные подводные крейсеры "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли к месту постоянной дислокации в Камчатском крае. 2022-09-28T12:34 true PT1M49S

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Варвара Скокшина

безопасность, владимир дмитриев, белое море, камчатский край, россия, севмаш, подводные лодки проекта 955 "борей"