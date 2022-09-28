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Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых - РИА Новости, 28.09.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820204741.html
Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых
Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых - РИА Новости, 28.09.2022
Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых
Рязанская область получит дополнительно более 185 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:16
2022-09-28T22:20
рязанская область
экономика
андрей макаров
павел малков
рязанская область
россия
госдума рф
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РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно более 185 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.Как отмечается в сообщении, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении Рязанской области дополнительных средств в текущем году. Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ."Сумма межбюджетных трансфертов для Рязанской области составит 185 миллионов 724 тысячи рублей. Регион получит эти средства, чтобы оказать поддержку производителям зерновых культур и финансово обеспечить мероприятия по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В общей сложности на эти цели будет направлено свыше 374 миллионов рублей", - цитирует Макарова пресс-служба правительства региона.Губернатор Павел Малков подчеркнул, что средства будут использоваться в Рязанской области максимально эффективно."В этом году в регионе собран рекордный урожай зерновых, и уборочная еще продолжается. Но уже начинается подготовка к следующему сезону. В сложившихся условиях санкционного давления мы должны максимально поддержать наших аграриев", - приводятся в сообщении слова Малкова.
https://ria.ru/20220928/investproekt-1820067479.html
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экономика, андрей макаров, павел малков, рязанская область, россия, госдума рф
Рязанская область, Экономика, Андрей Макаров, Павел Малков, Рязанская область, Россия, Госдума РФ
22:16 28.09.2022 (обновлено: 22:20 28.09.2022)
 
Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых

Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых культур

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно более 185 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.
Как отмечается в сообщении, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении Рязанской области дополнительных средств в текущем году. Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ.
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"Сумма межбюджетных трансфертов для Рязанской области составит 185 миллионов 724 тысячи рублей. Регион получит эти средства, чтобы оказать поддержку производителям зерновых культур и финансово обеспечить мероприятия по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В общей сложности на эти цели будет направлено свыше 374 миллионов рублей", - цитирует Макарова пресс-служба правительства региона.
Губернатор Павел Малков подчеркнул, что средства будут использоваться в Рязанской области максимально эффективно.
"В этом году в регионе собран рекордный урожай зерновых, и уборочная еще продолжается. Но уже начинается подготовка к следующему сезону. В сложившихся условиях санкционного давления мы должны максимально поддержать наших аграриев", - приводятся в сообщении слова Малкова.

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