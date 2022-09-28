https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820204741.html

Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых

Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых - РИА Новости, 28.09.2022

Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых

Рязанская область получит дополнительно более 185 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:16

2022-09-28T22:16

2022-09-28T22:20

рязанская область

экономика

андрей макаров

павел малков

рязанская область

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg

РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно более 185 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.Как отмечается в сообщении, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении Рязанской области дополнительных средств в текущем году. Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ."Сумма межбюджетных трансфертов для Рязанской области составит 185 миллионов 724 тысячи рублей. Регион получит эти средства, чтобы оказать поддержку производителям зерновых культур и финансово обеспечить мероприятия по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В общей сложности на эти цели будет направлено свыше 374 миллионов рублей", - цитирует Макарова пресс-служба правительства региона.Губернатор Павел Малков подчеркнул, что средства будут использоваться в Рязанской области максимально эффективно."В этом году в регионе собран рекордный урожай зерновых, и уборочная еще продолжается. Но уже начинается подготовка к следующему сезону. В сложившихся условиях санкционного давления мы должны максимально поддержать наших аграриев", - приводятся в сообщении слова Малкова.

https://ria.ru/20220928/investproekt-1820067479.html

https://ria.ru/20220817/investory-1810226055.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, андрей макаров, павел малков, рязанская область, россия, госдума рф