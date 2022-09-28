22:16 28.09.2022 (обновлено: 22:20 28.09.2022)
Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых
Рязанская область получит допсредства на поддержку производителей зерновых культур
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно более 185 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.
Как отмечается в сообщении, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении Рязанской области дополнительных средств в текущем году. Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ.
"Сумма межбюджетных трансфертов для Рязанской области составит 185 миллионов 724 тысячи рублей. Регион получит эти средства, чтобы оказать поддержку производителям зерновых культур и финансово обеспечить мероприятия по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В общей сложности на эти цели будет направлено свыше 374 миллионов рублей", - цитирует Макарова пресс-служба правительства региона.
Губернатор Павел Малков подчеркнул, что средства будут использоваться в Рязанской области максимально эффективно.
"В этом году в регионе собран рекордный урожай зерновых, и уборочная еще продолжается. Но уже начинается подготовка к следующему сезону. В сложившихся условиях санкционного давления мы должны максимально поддержать наших аграриев", - приводятся в сообщении слова Малкова.
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