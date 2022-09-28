https://ria.ru/20220928/pentagon-1820186961.html
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине - РИА Новости, 28.09.2022
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине
Пентагон объявил о выделении нового транша "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:10
2022-09-28T20:10
2022-09-28T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
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министерство обороны сша
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Пентагон объявил о выделении нового транша "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ведомства.Отмечается, что в новый пакет входят в том числе РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.Как отмечает агентство, учитывая новый пакет, объем выделенной США "военной помощи" Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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20:10 28.09.2022 (обновлено: 20:17 28.09.2022)
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине
AFP: Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов