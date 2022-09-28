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Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/pentagon-1820186961.html
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине - РИА Новости, 28.09.2022
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине
Пентагон объявил о выделении нового транша "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:10
2022-09-28T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Пентагон объявил о выделении нового транша "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ведомства.Отмечается, что в новый пакет входят в том числе РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.Как отмечает агентство, учитывая новый пакет, объем выделенной США "военной помощи" Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, сергей лавров, россия, нато, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Сергей Лавров, Россия, НАТО, РСЗО HIMARS
20:10 28.09.2022 (обновлено: 20:17 28.09.2022)
 
Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине

AFP: Пентагон объявил о новом транше военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Пентагон объявил о выделении нового транша "военной помощи" Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что в новый пакет входят в том числе РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.
Как отмечает агентство, учитывая новый пакет, объем выделенной США "военной помощи" Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 16:26Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАСергей ЛавровРоссияНАТОРСЗО HIMARS
 
 
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