https://ria.ru/20220928/parlament-1820187848.html

Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента

Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента - РИА Новости, 28.09.2022

Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента

Депутаты Кубани согласовали структуру ЗСК нового созыва, сократив количество комитетов до 12, сообщила пресс-служба заксобрания Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:13

2022-09-28T20:13

2022-09-28T20:13

краснодарский край

политика

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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали структуру ЗСК нового созыва, сократив количество комитетов до 12, сообщила пресс-служба заксобрания Краснодарского края (ЗСК).Депутаты приняли изменения и постановление о составах постоянных комитетов на сессии в среду."В частности, в новом созыве было оптимизировано количество комитетов – вместо 13 прежних отраслевые вопросы теперь будут курировать 12 комитетов", - говорится в сообщении.Депутаты также согласовали председателей всех комитетов.Комментируя решения, руководитель парламента Юрий Бурлачко отметил, что сформированная структура оптимально отвечает стоящим перед депутатами Кубани целям и задачам."Оптимизирована численность комитетов. Но сокращение их до 12 не скажется на предстоящей законотворческой деятельности. Кубанский парламент готов приступить к работе", – приводятся слова Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20220926/kuban-1819631257.html

https://ria.ru/20220928/deputaty-1820181193.html

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политика