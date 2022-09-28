https://ria.ru/20220928/parlament-1820187848.html
Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента
Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента - РИА Новости, 28.09.2022
Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента
Депутаты Кубани согласовали структуру ЗСК нового созыва, сократив количество комитетов до 12, сообщила пресс-служба заксобрания Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:13
2022-09-28T20:13
2022-09-28T20:13
краснодарский край
политика
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали структуру ЗСК нового созыва, сократив количество комитетов до 12, сообщила пресс-служба заксобрания Краснодарского края (ЗСК).Депутаты приняли изменения и постановление о составах постоянных комитетов на сессии в среду."В частности, в новом созыве было оптимизировано количество комитетов – вместо 13 прежних отраслевые вопросы теперь будут курировать 12 комитетов", - говорится в сообщении.Депутаты также согласовали председателей всех комитетов.Комментируя решения, руководитель парламента Юрий Бурлачко отметил, что сформированная структура оптимально отвечает стоящим перед депутатами Кубани целям и задачам."Оптимизирована численность комитетов. Но сокращение их до 12 не скажется на предстоящей законотворческой деятельности. Кубанский парламент готов приступить к работе", – приводятся слова Юрия Бурлачко.
https://ria.ru/20220926/kuban-1819631257.html
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политика
Краснодарский край, Политика
Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента
Кубанские депутаты сократили количество комитетов парламента до 12
КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Депутаты Кубани согласовали структуру ЗСК нового созыва, сократив количество комитетов до 12, сообщила пресс-служба заксобрания Краснодарского края (ЗСК).
Депутаты приняли изменения и постановление о составах постоянных комитетов на сессии в среду.
"В частности, в новом созыве было оптимизировано количество комитетов – вместо 13 прежних отраслевые вопросы теперь будут курировать 12 комитетов", - говорится в сообщении.
Депутаты также согласовали председателей всех комитетов.
Комментируя решения, руководитель парламента Юрий Бурлачко отметил, что сформированная структура оптимально отвечает стоящим перед депутатами Кубани целям и задачам.
"Оптимизирована численность комитетов. Но сокращение их до 12 не скажется на предстоящей законотворческой деятельности. Кубанский парламент готов приступить к работе", – приводятся слова Юрия Бурлачко.