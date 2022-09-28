https://ria.ru/20220928/ottsy-1819955864.html

В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов

В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов - РИА Новости, 28.09.2022

В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов

Поступает много обращений с просьбой расширить бронь от мобилизации и включить туда отцов с повышенной нагрузкой, эти вопросы прорабатываются, заявила... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:10

2022-09-28T02:10

2022-09-28T02:10

общество

мария львова-белова

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Поступает много обращений с просьбой расширить бронь от мобилизации и включить туда отцов с повышенной нагрузкой, эти вопросы прорабатываются, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.Она рассказала, что в аппарат и к региональным омбудсменам поступает много звонков и писем о мобилизации."Заявитель из Забайкалья получил повестку, несмотря на то что растит четверых детей до 16 лет. Двое из них – от первого брака жены, поэтому военкомат посчитал, что на него не распространяется отсрочка, хотя в ст.18 закона о мобилизации четко оговорено условие о детях на иждивении", - сообщила Львова-Белова.Также законную отсрочку после обращения к омбудсменам получил многодетный отец из Краснодарского края."У него четверо детей, двое – с инвалидностью. Военкомат об этом не знал – и поменял свое решение сразу после предоставления документов", - рассказала детский омбудсмен.По ее словам, одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет полное право на отсрочку – неполнота учетных данных."Но вызов в военкомат – это еще не призыв. Перед тем, как вручить повестку лично в руки, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный, – и лучше подготовить их заранее", - подчеркнула Львова-Белова.

https://ria.ru/20220928/kareliya-1819955308.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, мария львова-белова, россия, частичная мобилизация в россии