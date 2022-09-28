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В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов - РИА Новости, 28.09.2022
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В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов
В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов - РИА Новости, 28.09.2022
В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов
Поступает много обращений с просьбой расширить бронь от мобилизации и включить туда отцов с повышенной нагрузкой, эти вопросы прорабатываются, заявила... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:10
2022-09-28T02:10
общество
мария львова-белова
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Поступает много обращений с просьбой расширить бронь от мобилизации и включить туда отцов с повышенной нагрузкой, эти вопросы прорабатываются, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.Она рассказала, что в аппарат и к региональным омбудсменам поступает много звонков и писем о мобилизации."Заявитель из Забайкалья получил повестку, несмотря на то что растит четверых детей до 16 лет. Двое из них – от первого брака жены, поэтому военкомат посчитал, что на него не распространяется отсрочка, хотя в ст.18 закона о мобилизации четко оговорено условие о детях на иждивении", - сообщила Львова-Белова.Также законную отсрочку после обращения к омбудсменам получил многодетный отец из Краснодарского края."У него четверо детей, двое – с инвалидностью. Военкомат об этом не знал – и поменял свое решение сразу после предоставления документов", - рассказала детский омбудсмен.По ее словам, одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет полное право на отсрочку – неполнота учетных данных."Но вызов в военкомат – это еще не призыв. Перед тем, как вручить повестку лично в руки, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный, – и лучше подготовить их заранее", - подчеркнула Львова-Белова.
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общество, мария львова-белова, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Мария Львова-Белова, Россия, Частичная мобилизация в России
02:10 28.09.2022
 
В России прорабатывают вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов

Омбудсмен Львова-Белова: прорабатывается вопрос брони от призыва для отцов детей-инвалидов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Поступает много обращений с просьбой расширить бронь от мобилизации и включить туда отцов с повышенной нагрузкой, эти вопросы прорабатываются, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
"Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку – тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом", - написала она в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что в аппарат и к региональным омбудсменам поступает много звонков и писем о мобилизации.
"Заявитель из Забайкалья получил повестку, несмотря на то что растит четверых детей до 16 лет. Двое из них – от первого брака жены, поэтому военкомат посчитал, что на него не распространяется отсрочка, хотя в ст.18 закона о мобилизации четко оговорено условие о детях на иждивении", - сообщила Львова-Белова.
Также законную отсрочку после обращения к омбудсменам получил многодетный отец из Краснодарского края.
"У него четверо детей, двое – с инвалидностью. Военкомат об этом не знал – и поменял свое решение сразу после предоставления документов", - рассказала детский омбудсмен.
По ее словам, одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет полное право на отсрочку – неполнота учетных данных.
"Но вызов в военкомат – это еще не призыв. Перед тем, как вручить повестку лично в руки, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный, – и лучше подготовить их заранее", - подчеркнула Львова-Белова.
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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ОбществоМария Львова-БеловаРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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