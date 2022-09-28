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СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде - РИА Новости, 28.09.2022
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СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде
СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде - РИА Новости, 28.09.2022
СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде
Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен и экономического советника президента Брайана Диза, сообщает Axios. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T03:45
2022-09-28T03:46
в мире
джаннет йеллен
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен и экономического советника президента Брайана Диза, сообщает Axios.Окончательного решения об отставке Йеллен не принято, говорится в сообщении, оно зависит от результатов промежуточных выборов, в результате которых демократы могут потерять контроль над сенатом, что усложнит процесс утверждения на посту преемника Йеллен.Ни в Белом доме, ни в минфине возможный уход Йеллен с поста изданию не подтвердили, говорится в сообщении."В дополнение к Йеллен, чиновники рассматривают возможность того, что Брайан Диз - директор национального экономического совета, уйдет с должности в начале следующего года", - говорится в сообщении.О возможных переменах в экономической команде Байдена сообщается на фоне рекордной инфляции в США. Ранее Йеллен заявляла, что она растет неприемлемо высокими темпами.
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в мире, джаннет йеллен, джо байден, сша
В мире, Джаннет Йеллен, Джо Байден, США
03:45 28.09.2022 (обновлено: 03:46 28.09.2022)
 
СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде

Axios: Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен

© AP Photo / Andrew HarnikДжаннет Йеллен
Джаннет Йеллен - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Джаннет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен и экономического советника президента Брайана Диза, сообщает Axios.
"Чиновники Белого дома тайно готовят возможный уход с должности Йеллен после промежуточных выборов - первый и наиболее значимый в том, что может быть широкой реорганизацией экономической команды президента США Джо Байдена, говорят знакомые с ситуацией источники", - сообщает издание.
Окончательного решения об отставке Йеллен не принято, говорится в сообщении, оно зависит от результатов промежуточных выборов, в результате которых демократы могут потерять контроль над сенатом, что усложнит процесс утверждения на посту преемника Йеллен.
Ни в Белом доме, ни в минфине возможный уход Йеллен с поста изданию не подтвердили, говорится в сообщении.
"В дополнение к Йеллен, чиновники рассматривают возможность того, что Брайан Диз - директор национального экономического совета, уйдет с должности в начале следующего года", - говорится в сообщении.
О возможных переменах в экономической команде Байдена сообщается на фоне рекордной инфляции в США. Ранее Йеллен заявляла, что она растет неприемлемо высокими темпами.
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