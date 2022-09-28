https://ria.ru/20220928/otstavka-1819958358.html

СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде

СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: Белый дом задумался о переменах в экономической команде

Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен и экономического советника президента Брайана Диза, сообщает Axios. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:45

2022-09-28T03:45

2022-09-28T03:46

в мире

джаннет йеллен

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Белый дом оценивает возможность отставки министра финансов Джаннет Йеллен и экономического советника президента Брайана Диза, сообщает Axios.Окончательного решения об отставке Йеллен не принято, говорится в сообщении, оно зависит от результатов промежуточных выборов, в результате которых демократы могут потерять контроль над сенатом, что усложнит процесс утверждения на посту преемника Йеллен.Ни в Белом доме, ни в минфине возможный уход Йеллен с поста изданию не подтвердили, говорится в сообщении."В дополнение к Йеллен, чиновники рассматривают возможность того, что Брайан Диз - директор национального экономического совета, уйдет с должности в начале следующего года", - говорится в сообщении.О возможных переменах в экономической команде Байдена сообщается на фоне рекордной инфляции в США. Ранее Йеллен заявляла, что она растет неприемлемо высокими темпами.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, джаннет йеллен, джо байден, сша