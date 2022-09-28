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Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022
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Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни
Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022
Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни
В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:21
2022-09-28T16:21
частичная мобилизация в россии
россия
образование - общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев."В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями", - написал Кабышев в своем Telegram-канале.
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частичная мобилизация в россии, россия, образование - общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Образование - Общество
16:21 28.09.2022
 
Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни

Сенатор Кабышев: акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
"В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями", - написал Кабышев в своем Telegram-канале.
 
Частичная мобилизация в РоссииРоссияОбразование - Общество
 
 
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