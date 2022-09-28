https://ria.ru/20220928/otsrochka-1820109779.html

Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни

Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022

Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни

В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:21

2022-09-28T16:21

2022-09-28T16:21

частичная мобилизация в россии

россия

образование - общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев."В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями", - написал Кабышев в своем Telegram-канале.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, образование - общество