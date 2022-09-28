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Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни
Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022
Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни
В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:21
2022-09-28T16:21
2022-09-28T16:21
частичная мобилизация в россии
россия
образование - общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев."В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями", - написал Кабышев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, образование - общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Образование - Общество
Акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни
Сенатор Кабышев: акты об отсрочке студентов и аспирантов опубликуют в ближайшие дни