https://ria.ru/20220928/oruzhie-1820007869.html

СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину

СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину

Запасы оружия и боеприпасов США и Европы, предназначенные для отправки на Украину, истощаются быстрее, чем страны могут их восполнить, сообщает CNBC. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:33

2022-09-28T11:33

2022-09-28T12:04

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Запасы оружия и боеприпасов США и Европы, предназначенные для отправки на Украину, истощаются быстрее, чем страны могут их восполнить, сообщает CNBC.В мирное время в год США производит 30000 снарядов для 155-мм гаубиц, этого количества украинским войскам хватает примерно на 2 недели, сообщается в статье.В публикации отмечается, что в Европе тоже заканчиваются оружие и боеприпасы.Подчеркивается, что в мирное время западные страны производят оружие в гораздо меньших объемах, и правительства предпочитают сокращать очень дорогое производство и выпускают оружие только по мере необходимости. Некоторые виды оружия, запасы которого иссякают, больше не производятся, а для их выпуска требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт — то, что в американском производственном секторе в течение многих лет было в дефиците.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220927/nato-1819902698.html

https://ria.ru/20220927/ukraina-1819774104.html

сша

европа

украина

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в мире, жозеп боррель, сша, европа, украина, нато