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СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину - РИА Новости, 28.09.2022
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СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину
СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину - РИА Новости, 28.09.2022
СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину
Запасы оружия и боеприпасов США и Европы, предназначенные для отправки на Украину, истощаются быстрее, чем страны могут их восполнить, сообщает CNBC. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:33
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в мире
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Запасы оружия и боеприпасов США и Европы, предназначенные для отправки на Украину, истощаются быстрее, чем страны могут их восполнить, сообщает CNBC.В мирное время в год США производит 30000 снарядов для 155-мм гаубиц, этого количества украинским войскам хватает примерно на 2 недели, сообщается в статье.В публикации отмечается, что в Европе тоже заканчиваются оружие и боеприпасы.Подчеркивается, что в мирное время западные страны производят оружие в гораздо меньших объемах, и правительства предпочитают сокращать очень дорогое производство и выпускают оружие только по мере необходимости. Некоторые виды оружия, запасы которого иссякают, больше не производятся, а для их выпуска требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт — то, что в американском производственном секторе в течение многих лет было в дефиците.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220927/nato-1819902698.html
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в мире, жозеп боррель, сша, европа, украина, нато
В мире, Жозеп Боррель, США, Европа, Украина, НАТО
11:33 28.09.2022 (обновлено: 12:04 28.09.2022)
 
СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину

CNBC: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГрузовик с украинской бронетехникой
Грузовик с украинской бронетехникой - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Грузовик с украинской бронетехникой. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Запасы оружия и боеприпасов США и Европы, предназначенные для отправки на Украину, истощаются быстрее, чем страны могут их восполнить, сообщает CNBC.
В мирное время в год США производит 30000 снарядов для 155-мм гаубиц, этого количества украинским войскам хватает примерно на 2 недели, сообщается в статье.

"Если у нас не будет нового производства, на наращивание которого уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать украинцев", — заявил доцент и старший военный научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош.

В публикации отмечается, что в Европе тоже заканчиваются оружие и боеприпасы.
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"Военные запасы большинства европейских стран-членов НАТО были, я бы не сказал, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставляли много вооружения украинцам", — цитирует СМИ слова Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Подчеркивается, что в мирное время западные страны производят оружие в гораздо меньших объемах, и правительства предпочитают сокращать очень дорогое производство и выпускают оружие только по мере необходимости. Некоторые виды оружия, запасы которого иссякают, больше не производятся, а для их выпуска требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт — то, что в американском производственном секторе в течение многих лет было в дефиците.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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