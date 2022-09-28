11:33 28.09.2022 (обновлено: 12:04 28.09.2022)
СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину
CNBC: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГрузовик с украинской бронетехникой
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Грузовик с украинской бронетехникой. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Запасы оружия и боеприпасов США и Европы, предназначенные для отправки на Украину, истощаются быстрее, чем страны могут их восполнить, сообщает CNBC.
В мирное время в год США производит 30000 снарядов для 155-мм гаубиц, этого количества украинским войскам хватает примерно на 2 недели, сообщается в статье.
"Если у нас не будет нового производства, на наращивание которого уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать украинцев", — заявил доцент и старший военный научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош.
В публикации отмечается, что в Европе тоже заканчиваются оружие и боеприпасы.
"Военные запасы большинства европейских стран-членов НАТО были, я бы не сказал, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставляли много вооружения украинцам", — цитирует СМИ слова Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Подчеркивается, что в мирное время западные страны производят оружие в гораздо меньших объемах, и правительства предпочитают сокращать очень дорогое производство и выпускают оружие только по мере необходимости. Некоторые виды оружия, запасы которого иссякают, больше не производятся, а для их выпуска требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт — то, что в американском производственном секторе в течение многих лет было в дефиците.
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