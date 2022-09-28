https://ria.ru/20220928/opyt-1820182283.html

Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире

Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире - РИА Новости, 28.09.2022

Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире

Опыт сотрудничества российских и белорусских ученых по программам Союзного государства нужно использовать для более широкого междисциплинарного взаимодействия,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:43

2022-09-28T19:43

2022-09-28T19:43

союзное государство

евразийский экономический союз

российская академия наук

государственный университет управления

белоруссия

россия

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Опыт сотрудничества российских и белорусских ученых по программам Союзного государства нужно использовать для более широкого междисциплинарного взаимодействия, заявил на экспертно-медийном форуме "Промышленное и научно-технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" вице-президент РАН Владислав Панченко.Форум организован Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие главы ряда министерств и ведомств России и Белоруссии, руководители академий наук, ведущих вузов и крупнейших научных коллективов двух стран, а также будущее российской и белорусской науки – студенты.По его словам, в результате реализации совместных научных программ в рамках Союзного государства появилось большое число экспертов, признанные экспертные сообщества, которые готовы отбирать перспективные проекты.Тезис о том, что образование и наука всегда были фундаментом сотрудничества России и Белоруссии, звучал на форуме рефреном. Как и мысль о том, что подлинная интеграция начинается со школы и вузов.Он подчеркнул, что важно развивать сотрудничество не только в сфере науки и техники, но и по социогуманитарному блоку направлений.Свидетелями большого разговора о настоящем и будущем научно-технологического сотрудничества России и Беларуси стали завтрашние управленцы промышленности, новых сфер науки, бизнеса и технологий — студенты Государственного университета управления. Выступив одним из инициаторов создания сетевого университета ЕАЭС, ГУУ уже сегодня готовит кадры со знанием специфики взаимодействия государств союза.

https://ria.ru/20220830/programmy-1813260764.html

https://ria.ru/20220928/sputnik-1820146642.html

белоруссия

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

евразийский экономический союз, российская академия наук, государственный университет управления, белоруссия, россия