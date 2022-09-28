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Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире - РИА Новости, 28.09.2022
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Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире
Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире - РИА Новости, 28.09.2022
Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире
Опыт сотрудничества российских и белорусских ученых по программам Союзного государства нужно использовать для более широкого междисциплинарного взаимодействия,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:43
2022-09-28T19:43
союзное государство
евразийский экономический союз
российская академия наук
государственный университет управления
белоруссия
россия
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Опыт сотрудничества российских и белорусских ученых по программам Союзного государства нужно использовать для более широкого междисциплинарного взаимодействия, заявил на экспертно-медийном форуме "Промышленное и научно-технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" вице-президент РАН Владислав Панченко.Форум организован Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие главы ряда министерств и ведомств России и Белоруссии, руководители академий наук, ведущих вузов и крупнейших научных коллективов двух стран, а также будущее российской и белорусской науки – студенты.По его словам, в результате реализации совместных научных программ в рамках Союзного государства появилось большое число экспертов, признанные экспертные сообщества, которые готовы отбирать перспективные проекты.Тезис о том, что образование и наука всегда были фундаментом сотрудничества России и Белоруссии, звучал на форуме рефреном. Как и мысль о том, что подлинная интеграция начинается со школы и вузов.Он подчеркнул, что важно развивать сотрудничество не только в сфере науки и техники, но и по социогуманитарному блоку направлений.Свидетелями большого разговора о настоящем и будущем научно-технологического сотрудничества России и Беларуси стали завтрашние управленцы промышленности, новых сфер науки, бизнеса и технологий — студенты Государственного университета управления. Выступив одним из инициаторов создания сетевого университета ЕАЭС, ГУУ уже сегодня готовит кадры со знанием специфики взаимодействия государств союза.
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евразийский экономический союз, российская академия наук, государственный университет управления, белоруссия, россия
Союзное государство, Евразийский экономический союз, Российская академия наук, Государственный университет управления, Белоруссия, Россия
19:43 28.09.2022
 

Вице-президент РАН: опыт союзных научных проектов нужно использовать шире

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВице-президент РАН, доктор физико-математических наук, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Владислав Панченко
Вице-президент РАН, доктор физико-математических наук, вице-президент НИЦ Курчатовский институт Владислав Панченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вице-президент РАН, доктор физико-математических наук, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Владислав Панченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Опыт сотрудничества российских и белорусских ученых по программам Союзного государства нужно использовать для более широкого междисциплинарного взаимодействия, заявил на экспертно-медийном форуме "Промышленное и научно-технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" вице-президент РАН Владислав Панченко.
Форум организован Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие главы ряда министерств и ведомств России и Белоруссии, руководители академий наук, ведущих вузов и крупнейших научных коллективов двух стран, а также будущее российской и белорусской науки – студенты.
"Ученые России и Белоруссии уже более 20 лет ведут совместные исследования в рамках союзных программ. Очень высокая скорость взаимодействия сегодня у академий наук двух стран, национальных фондов поддержки наук. Но важна не скорость, а производная этой скорости. Чтобы быстро расти, нужно готовить и обсуждать проекты в течение трех-шести месяцев, что сейчас и достигнуто работой этих национальных организаций. Совместно разрабатывается стратегия создания единого научно-технологического образовательного пространства, и многие задачи уже решены в рамках этой двадцатилетней работы. Несколько тысяч совместных проектов реализовано в результате союзных программ", - сказал Панченко.
По его словам, в результате реализации совместных научных программ в рамках Союзного государства появилось большое число экспертов, признанные экспертные сообщества, которые готовы отбирать перспективные проекты.
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30 августа, 19:38Союзное государство
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"Это хороший опыт, который надо использовать в более широком пространстве. В частности, сейчас актуально слияние естественных и гуманитарных дисциплин. Например, палеогенетика, которая дает совершенно фантастические открытия в понимании всего эволюционного процесса на Земле", - привел Панченко пример одного из направлений для перспективного взаимодействия молодых ученых двух стран.
Тезис о том, что образование и наука всегда были фундаментом сотрудничества России и Белоруссии, звучал на форуме рефреном. Как и мысль о том, что подлинная интеграция начинается со школы и вузов.
"Мы сотрудничаем на всех уровнях, начиная с педагогов, в том числе будущих. Так, создана Ассоциация педагогических классов Союзного государства. Отдельно хочу отметить работу с одаренной молодежью – и здесь можно говорить о тесном взаимодействии детских технопарков Беларуси и России. Уверен, наш вклад в развитие одаренной молодежи сегодня позволит завтра получить не просто квалифицированных специалистов, но и ученых, которые будут развивать инновации на пространстве Союзного государства", - сказал министр образования Белоруссии Андрей Иванец.
Он подчеркнул, что важно развивать сотрудничество не только в сфере науки и техники, но и по социогуманитарному блоку направлений.
Свидетелями большого разговора о настоящем и будущем научно-технологического сотрудничества России и Беларуси стали завтрашние управленцы промышленности, новых сфер науки, бизнеса и технологий — студенты Государственного университета управления. Выступив одним из инициаторов создания сетевого университета ЕАЭС, ГУУ уже сегодня готовит кадры со знанием специфики взаимодействия государств союза.
Участники Российско-белорусского экспертно-медийного форума Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Союзное государствоЕвразийский экономический союзРоссийская академия наукГосударственный университет управленияБелоруссияРоссия
 
 
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