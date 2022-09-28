Депутаты горсовета Одессы решили не сносить памятник Екатерине II
В Одессе решили не сносить памятник Екатерине II, за демонтаж выступили 17 депутатов
Памятник основателям Одессы . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутаты горсовета Одессы не смогли в среду принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II, видео заседания опубликовано на сайте мэрии.
За демонтаж и перенос памятника проголосовали 17 депутатов (43,59%), не голосовал 21 депутат (53,85%), один парламентарий воздержался (2,56%).
12 сентября, 23:09Украинский экстремист облил краской памятник Екатерине II в Одессе
"Решение не принято", - говорится на видео заседания мэрии.
В ходе заседания горсовета сторонник демонтажа депутат Андрей Вагапов обвинил Екатерину II в "уничтожении казачества" и предложил заменить памятник основателям Одессы на памятник атаману Запорожской сечи Петру Калнышевскому. Также он предложил в дальнейшем рассмотреть вопрос демонтажа памятника русскому полководцу Александру Суворову в Суворовском районе города, заявив, что "памятник не должен встречать одесситов, которые приезжают в этот район".
В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади.