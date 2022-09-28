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Депутаты горсовета Одессы решили не сносить памятник Екатерине II - РИА Новости, 28.09.2022
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Депутаты горсовета Одессы решили не сносить памятник Екатерине II
Депутаты горсовета Одессы решили не сносить памятник Екатерине II - РИА Новости, 28.09.2022
Депутаты горсовета Одессы решили не сносить памятник Екатерине II
Депутаты горсовета Одессы не смогли в среду принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II, видео заседания опубликовано на сайте мэрии. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:27
2022-09-28T14:27
в мире
екатерина ii
владимир зеленский
григорий потемкин
суворовский район
одесса
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутаты горсовета Одессы не смогли в среду принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II, видео заседания опубликовано на сайте мэрии.За демонтаж и перенос памятника проголосовали 17 депутатов (43,59%), не голосовал 21 депутат (53,85%), один парламентарий воздержался (2,56%)."Решение не принято", - говорится на видео заседания мэрии.В ходе заседания горсовета сторонник демонтажа депутат Андрей Вагапов обвинил Екатерину II в "уничтожении казачества" и предложил заменить памятник основателям Одессы на памятник атаману Запорожской сечи Петру Калнышевскому. Также он предложил в дальнейшем рассмотреть вопрос демонтажа памятника русскому полководцу Александру Суворову в Суворовском районе города, заявив, что "памятник не должен встречать одесситов, которые приезжают в этот район".В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади.
https://ria.ru/20220912/pamyatnik-1816354267.html
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в мире, екатерина ii, владимир зеленский, григорий потемкин, суворовский район, одесса, украина
В мире, Екатерина II, Владимир Зеленский, Григорий Потемкин, Суворовский район, Одесса, Украина
14:27 28.09.2022
 
Депутаты горсовета Одессы решили не сносить памятник Екатерине II

В Одессе решили не сносить памятник Екатерине II, за демонтаж выступили 17 депутатов

CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatПамятник основателям Одессы
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great
Памятник основателям Одессы . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутаты горсовета Одессы не смогли в среду принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II, видео заседания опубликовано на сайте мэрии.
За демонтаж и перенос памятника проголосовали 17 депутатов (43,59%), не голосовал 21 депутат (53,85%), один парламентарий воздержался (2,56%).
Памятник Екатерине ІІ в Одессе,. Украина - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 23:09
Украинский экстремист облил краской памятник Екатерине II в Одессе
"Решение не принято", - говорится на видео заседания мэрии.
В ходе заседания горсовета сторонник демонтажа депутат Андрей Вагапов обвинил Екатерину II в "уничтожении казачества" и предложил заменить памятник основателям Одессы на памятник атаману Запорожской сечи Петру Калнышевскому. Также он предложил в дальнейшем рассмотреть вопрос демонтажа памятника русскому полководцу Александру Суворову в Суворовском районе города, заявив, что "памятник не должен встречать одесситов, которые приезжают в этот район".
В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его уже демонтировали, однако в 2007 вновь восстановили на Екатерининской площади.
Памятник Екатерине ІІ в Одессе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 01:06
В Одессе заявили, что памятник Екатерине II не часть культурного наследия
 
В миреЕкатерина IIВладимир ЗеленскийГригорий ПотемкинСуворовский районОдессаУкраина
 
 
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