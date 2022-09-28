https://ria.ru/20220928/obstrel-1820182584.html

Армения обвинила Азербайджан в минометном обстреле на границе

Армения обвинила Азербайджан в минометном обстреле на границе - РИА Новости, 28.09.2022

Армения обвинила Азербайджан в минометном обстреле на границе

Минобороны Армении обвинило в среду Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:44

2022-09-28T19:44

2022-09-28T19:44

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Минобороны Армении обвинило в среду Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов."Начиная с 18.00 (17.00 мск) 28 сентября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и крупнокалиберного оружия в направлении (армянских) боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.По его словам, армянская сторона предприняла ответные действия.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220925/pashinyan-1819345127.html

https://ria.ru/20220927/vstrecha-1819817844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе