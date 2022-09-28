Армения обвинила Азербайджан в минометном обстреле на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле на границе с применением минометов
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Минобороны Армении обвинило в среду Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов.
"Начиная с 18.00 (17.00 мск) 28 сентября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и крупнокалиберного оружия в направлении (армянских) боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.
По его словам, армянская сторона предприняла ответные действия.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.