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Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли в среду Донецк и поселок Зайцево из артиллерии и танка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:27
2022-09-28T19:27
2022-09-28T19:27
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Донецк и поселок Зайцево из артиллерии и танка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 - н.п. Кирово – н.п. Зайцево: произведено пять выстрелов из танка... 18.45 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, зайцево, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Зайцево, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк и Зайцево
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли из танка и артиллерии Донецк и Зайцево