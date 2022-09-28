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В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820174643.html
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета
Украинские военные нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:13
2022-09-28T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона, сообщил представитель экстренных служб.Уточняется, что одно из зданий университета разрушено полностью. Пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Херсонская область
19:13 28.09.2022 (обновлено: 19:46 28.09.2022)
 
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета

ВСУ нанесли ракетный удар по комплексу Политехнического университета в Херсоне

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне
Фрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона, сообщил представитель экстренных служб.

"Учебное заведение обстреляно, рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми", — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что одно из зданий университета разрушено полностью. Пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
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