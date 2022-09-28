https://ria.ru/20220928/obstrel-1820174643.html
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета
Украинские военные нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона, сообщил представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:13
2022-09-28T19:13
2022-09-28T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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украина
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона, сообщил представитель экстренных служб.Уточняется, что одно из зданий университета разрушено полностью. Пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
https://ria.ru/20220928/status-1819990770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:13 28.09.2022 (обновлено: 19:46 28.09.2022)
В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета
ВСУ нанесли ракетный удар по комплексу Политехнического университета в Херсоне