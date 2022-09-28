https://ria.ru/20220928/obstrel-1820154031.html

Следователи зафиксировали последствия обстрела Брянки

Следователи зафиксировали последствия обстрела Брянки - РИА Новости, 28.09.2022

Следователи зафиксировали последствия обстрела Брянки

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Брянка в Луганской Народной Республике, передает... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:05

2022-09-28T18:05

2022-09-28T18:05

в мире

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луганскгаз

сцкк

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Брянка в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска во вторник открыли огонь по Брянке из РСЗО HIMARS. В пресс-служба ГП "Луганскгаз" сообщали, что в результате обстрела четыре сотрудника предприятия погибли и пять пострадали."В настоящее время следователями следственного комитета произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты поражающие элементы ракеты, которые будут отправлены на судебную экспертизу с целью определения ее характеристик и типов", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.Он уточнил, что в результате обстрела было повреждено здание Брянковского колледжа и Брянковского филиала государственного предприятия "Луганскгаз"."В момент нанесения удара в здании (ГП "Луганскгаз" - ред.) находились сотрудники, четверо из которых погибли, еще несколько человек получили повреждения различной степени тяжести, госпитализированы", - пояснил следователь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянка

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в мире, брянка, луганскгаз, сцкк