https://ria.ru/20220928/obstrel-1820097270.html

"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник

"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2022

"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник

Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:50

2022-09-28T15:50

2022-09-28T16:02

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БАГДАД, 28 сен - РИА Новости. Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.Информации о пострадавших на данный момент не поступало.Телеканал al-Jazeera также сообщил о нескольких громких взрывах в районе парламента Ирака, где в среду проходит заседание.В особо охраняемой "Зеленой зоне" расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.

https://ria.ru/20220830/irak-1813286752.html

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ирак

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

багдад (город), в мире, ирак