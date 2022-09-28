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"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2022
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник
Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:50
2022-09-28T15:50
2022-09-28T16:02
багдад (город)
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ирак
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БАГДАД, 28 сен - РИА Новости. Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.Информации о пострадавших на данный момент не поступало.Телеканал al-Jazeera также сообщил о нескольких громких взрывах в районе парламента Ирака, где в среду проходит заседание.В особо охраняемой "Зеленой зоне" расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.
https://ria.ru/20220830/irak-1813286752.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багдад (город), в мире, ирак
Багдад (город), В мире, Ирак
15:50 28.09.2022 (обновлено: 16:02 28.09.2022)
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник
Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада обстреляли из артиллерии