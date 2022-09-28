Рейтинг@Mail.ru
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820097270.html
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник - РИА Новости, 28.09.2022
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник
Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:50
2022-09-28T16:02
багдад (город)
в мире
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757946794_0:310:3058:2030_1920x0_80_0_0_08d6e49e1aad53e86ca37e547dd37503.jpg
БАГДАД, 28 сен - РИА Новости. Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.Информации о пострадавших на данный момент не поступало.Телеканал al-Jazeera также сообщил о нескольких громких взрывах в районе парламента Ирака, где в среду проходит заседание.В особо охраняемой "Зеленой зоне" расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.
https://ria.ru/20220830/irak-1813286752.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757946794_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_890c88c1e953be9c1850a99ed9a54866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
багдад (город), в мире, ирак
Багдад (город), В мире, Ирак
15:50 28.09.2022 (обновлено: 16:02 28.09.2022)
 
"Зеленую зону" в центре Багдада обстреляли снарядами, сообщил источник

Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада обстреляли из артиллерии

© AP Photo / Hadi MizbanСотрудники правоохранительных органов Ирака в районе Зеленой зоны в Багдаде
Сотрудники правоохранительных органов Ирака в районе Зеленой зоны в Багдаде - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Читать ria.ru в
БАГДАД, 28 сен - РИА Новости. Правительственный квартал "Зеленая зона" в центре Багдада подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
"Ракета упала в районе "Зеленой зоны", - сообщил источник.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Телеканал al-Jazeera также сообщил о нескольких громких взрывах в районе парламента Ирака, где в среду проходит заседание.
В особо охраняемой "Зеленой зоне" расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.
Полицейский на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 23:16
Премьер Ирака пообещал подать в отставку, если ситуация в стране ухудшится
 
Багдад (город)В миреИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала