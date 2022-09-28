https://ria.ru/20220928/obstrel-1820060254.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона

Украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:15

2022-09-28T14:15

2022-09-28T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

украина

вооруженные силы украины

пво

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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Он отметил, что работала ПВО.В Херсоне, на другом берегу Днепра, были слышны четыре взрыва.

https://ria.ru/20220928/liman-1820046096.html

херсон

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, пво