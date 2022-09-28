https://ria.ru/20220928/obstrel-1820060254.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона
Украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:15
2022-09-28T14:15
2022-09-28T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
вооруженные силы украины
пво
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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Он отметил, что работала ПВО.В Херсоне, на другом берегу Днепра, были слышны четыре взрыва.
https://ria.ru/20220928/liman-1820046096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:15 28.09.2022 (обновлено: 14:35 28.09.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона