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Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820060254.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона
Украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:15
2022-09-28T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
вооруженные силы украины
пво
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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Он отметил, что работала ПВО.В Херсоне, на другом берегу Днепра, были слышны четыре взрыва.
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в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
14:15 28.09.2022 (обновлено: 14:35 28.09.2022)
 
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Алешки около Херсона

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ХЕРСОН, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Предварительно (нанесен удар - ред.) по городу Алёшки ", - сказал представитель экстренных служб области.
Он отметил, что работала ПВО.
В Херсоне, на другом берегу Днепра, были слышны четыре взрыва.
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Вчера, 13:26Специальная военная операция на Украине
Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныПВО
 
 
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