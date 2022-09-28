https://ria.ru/20220928/obstrel-1820021501.html
При обстреле центра Донецка повреждена школа
При обстреле центра Донецка повреждена школа - РИА Новости, 28.09.2022
При обстреле центра Донецка повреждена школа
Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК прибыла на место обстрела центра Донецка и зафиксировала повреждение школы, гостиницы и РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:10
2022-09-28T12:10
2022-09-28T12:10
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК прибыла на место обстрела центра Донецка и зафиксировала повреждение школы, гостиницы и нескольких многоквартирных жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.Представители республики в СЦКК прибыли на место утреннего обстрела центра Донецка. На парковке гостиницы специалисты обнаружили осколки, предположительно, от снаряда образца стран НАТО. Кроме повреждений здания гостиницы, были зафиксированы повреждения зданий общеобразовательной школы и многоквартирных домов.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что здание гостиницы Park Inn и шесть многоквартирных домов были повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
При обстреле центра Донецка повреждена школа
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ повреждены школа, здание гостиницы и дома