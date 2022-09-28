Рейтинг@Mail.ru
При обстреле центра Донецка повреждена школа - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820021501.html
При обстреле центра Донецка повреждена школа
При обстреле центра Донецка повреждена школа - РИА Новости, 28.09.2022
При обстреле центра Донецка повреждена школа
Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК прибыла на место обстрела центра Донецка и зафиксировала повреждение школы, гостиницы и РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:10
2022-09-28T12:10
специальная военная операция на украине
украина
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК прибыла на место обстрела центра Донецка и зафиксировала повреждение школы, гостиницы и нескольких многоквартирных жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.Представители республики в СЦКК прибыли на место утреннего обстрела центра Донецка. На парковке гостиницы специалисты обнаружили осколки, предположительно, от снаряда образца стран НАТО. Кроме повреждений здания гостиницы, были зафиксированы повреждения зданий общеобразовательной школы и многоквартирных домов.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что здание гостиницы Park Inn и шесть многоквартирных домов были повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
12:10 28.09.2022
 
При обстреле центра Донецка повреждена школа

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ повреждены школа, здание гостиницы и дома

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК прибыла на место обстрела центра Донецка и зафиксировала повреждение школы, гостиницы и нескольких многоквартирных жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.
Представители республики в СЦКК прибыли на место утреннего обстрела центра Донецка. На парковке гостиницы специалисты обнаружили осколки, предположительно, от снаряда образца стран НАТО. Кроме повреждений здания гостиницы, были зафиксированы повреждения зданий общеобразовательной школы и многоквартирных домов.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что здание гостиницы Park Inn и шесть многоквартирных домов были повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду утром украинские войска дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецк (ДНР)В миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала