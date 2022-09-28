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Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию - РИА Новости, 28.09.2022
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Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию
Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию - РИА Новости, 28.09.2022
Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию
Большое внимание, уделяемое образованию разного уровня в России и Белоруссии, это правильно и понятно, учиться также надо на конкретных успешных примерах,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:34
2022-09-28T12:34
союзное государство
белоруссия
россия
казахстан
андрей фурсенко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Большое внимание, уделяемое образованию разного уровня в России и Белоруссии, это правильно и понятно, учиться также надо на конкретных успешных примерах, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.Он подчеркнул, что работу в космическом направлении Россия начинала с Белоруссией и Казахстаном, за этот период были выдающиеся достижения, несмотря на возникающие проблемы."Произошли огромные изменения, но есть очень важные вещи, которые сохранились, остались вместе с нами, которые, я очень надеюсь, передадутся и нашим следующим поколениям, хотя это непросто", - добавил Фурсенко.
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белоруссия, россия, казахстан, андрей фурсенко
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Казахстан, Андрей Фурсенко
12:34 28.09.2022
 

Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Большое внимание, уделяемое образованию разного уровня в России и Белоруссии, это правильно и понятно, учиться также надо на конкретных успешных примерах, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"То, что мы вместе с Белоруссией очень большое внимание уделяем образованию, причем образованию на самом разном уровне, - это очень здорово. И то, что учиться образовывать надо на конкретных примерах - примерах успехов и проблем, и преодоления этих проблем - это тоже абсолютно понятно и правильно", - сообщил Фурсенко на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что работу в космическом направлении Россия начинала с Белоруссией и Казахстаном, за этот период были выдающиеся достижения, несмотря на возникающие проблемы.
"Произошли огромные изменения, но есть очень важные вещи, которые сохранились, остались вместе с нами, которые, я очень надеюсь, передадутся и нашим следующим поколениям, хотя это непросто", - добавил Фурсенко.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияКазахстанАндрей Фурсенко
 
 
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