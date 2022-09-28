https://ria.ru/20220928/obrazovanie-1820030391.html

Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию

Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию - РИА Новости, 28.09.2022

Фурсенко: Россия и Белоруссия большое внимание уделяют образованию

Большое внимание, уделяемое образованию разного уровня в России и Белоруссии, это правильно и понятно, учиться также надо на конкретных успешных примерах,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:34

2022-09-28T12:34

2022-09-28T12:34

союзное государство

белоруссия

россия

казахстан

андрей фурсенко

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Большое внимание, уделяемое образованию разного уровня в России и Белоруссии, это правильно и понятно, учиться также надо на конкретных успешных примерах, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.Он подчеркнул, что работу в космическом направлении Россия начинала с Белоруссией и Казахстаном, за этот период были выдающиеся достижения, несмотря на возникающие проблемы."Произошли огромные изменения, но есть очень важные вещи, которые сохранились, остались вместе с нами, которые, я очень надеюсь, передадутся и нашим следующим поколениям, хотя это непросто", - добавил Фурсенко.

https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html

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россия

казахстан

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Алёна Пава

белоруссия, россия, казахстан, андрей фурсенко