Рейтинг@Mail.ru
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/norvegiya-1820058151.html
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах - РИА Новости, 28.09.2022
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах
Норвежская полиция приняла ряд мер по повышению готовности, связанной с безопасностью вокруг норвежских нефтегазовых объектов, говорится в сообщении полиции. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:07
2022-09-28T14:07
в мире
норвегия
украина
балтийское море
nord stream 2 ag
северный поток — 2
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Норвежская полиция приняла ряд мер по повышению готовности, связанной с безопасностью вокруг норвежских нефтегазовых объектов, говорится в сообщении полиции.Меры были усилены после начала военного конфликта на Украине, отмечается в сообщении, они продолжают действовать и усиливаются после инцидентов на газопроводах в Балтийском море."Инцидент на Балтике дает основание для продолжения и усиления этих мер, при этом мы не можем вдаваться в подробности и комментировать отдельные меры. Для полиции речь идет о том, чтобы помочь снизить уязвимость и защитить ценности в неопределенной ситуации", - приводятся в сообщении слова директора службы экстренного реагирования Туне Ванген.По ее словам, за оценку ситуации с угрозами в Норвегии отвечает полицейская служба безопасности (PST), и полиция находится в тесном диалоге с ней и постоянно оценивает, есть ли необходимость принимать меры в ответ на любые изменения с учетом угроз.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
https://ria.ru/20220928/potok-1820056838.html
норвегия
украина
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, украина, балтийское море, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток
В мире, Норвегия, Украина, Балтийское море, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток
14:07 28.09.2022
 
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах

Норвежская полиция усилила меры безопасности на газовых объектах

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Норвежская полиция приняла ряд мер по повышению готовности, связанной с безопасностью вокруг норвежских нефтегазовых объектов, говорится в сообщении полиции.
Меры были усилены после начала военного конфликта на Украине, отмечается в сообщении, они продолжают действовать и усиливаются после инцидентов на газопроводах в Балтийском море.
"Инцидент на Балтике дает основание для продолжения и усиления этих мер, при этом мы не можем вдаваться в подробности и комментировать отдельные меры. Для полиции речь идет о том, чтобы помочь снизить уязвимость и защитить ценности в неопределенной ситуации", - приводятся в сообщении слова директора службы экстренного реагирования Туне Ванген.
По ее словам, за оценку ситуации с угрозами в Норвегии отвечает полицейская служба безопасности (PST), и полиция находится в тесном диалоге с ней и постоянно оценивает, есть ли необходимость принимать меры в ответ на любые изменения с учетом угроз.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 14:02
В МИД Финляндии считают, что за ЧП с "Северным потоком" стоит "госсубъект"
 
В миреНорвегияУкраинаБалтийское мореNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала