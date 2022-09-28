https://ria.ru/20220928/norvegiya-1820058151.html
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах - РИА Новости, 28.09.2022
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах
Норвежская полиция приняла ряд мер по повышению готовности, связанной с безопасностью вокруг норвежских нефтегазовых объектов, говорится в сообщении полиции. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:07
2022-09-28T14:07
2022-09-28T14:07
в мире
норвегия
украина
балтийское море
nord stream 2 ag
северный поток — 2
северный поток
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МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Норвежская полиция приняла ряд мер по повышению готовности, связанной с безопасностью вокруг норвежских нефтегазовых объектов, говорится в сообщении полиции.Меры были усилены после начала военного конфликта на Украине, отмечается в сообщении, они продолжают действовать и усиливаются после инцидентов на газопроводах в Балтийском море."Инцидент на Балтике дает основание для продолжения и усиления этих мер, при этом мы не можем вдаваться в подробности и комментировать отдельные меры. Для полиции речь идет о том, чтобы помочь снизить уязвимость и защитить ценности в неопределенной ситуации", - приводятся в сообщении слова директора службы экстренного реагирования Туне Ванген.По ее словам, за оценку ситуации с угрозами в Норвегии отвечает полицейская служба безопасности (PST), и полиция находится в тесном диалоге с ней и постоянно оценивает, есть ли необходимость принимать меры в ответ на любые изменения с учетом угроз.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
https://ria.ru/20220928/potok-1820056838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, украина, балтийское море, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток
В мире, Норвегия, Украина, Балтийское море, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток
Норвегия усилила меры безопасности на газовых объектах
Норвежская полиция усилила меры безопасности на газовых объектах