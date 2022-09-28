Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/neft-1820024473.html
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.09.2022
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть
Если Еврокомиссия решится на установление потолка цен на российскую нефть, это приведет лишь к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка и ударит в первую РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:17
2022-09-28T12:17
экономика
александр грушко
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если Еврокомиссия решится на установление потолка цен на российскую нефть, это приведет лишь к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка и ударит в первую очередь по потребителям, замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что все возможно. И вообще действия Еврокомиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе с точки зрения нанесения ущерба самим странам ЕС. Те санкции, которые они вводили были направлены против России, но их реальный эффект, сказывался на других странах, в том числе на странах ЕС", - сказал Грушко журналистам."Если они пойдут на установление цен, то это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности - и все это скажется прежде всего на потребителях", - добавил он.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819972738.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7f3544ef13485849be9dedac610ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр грушко, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, нефть, европа, в мире
Экономика, Александр Грушко, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Нефть, Европа, В мире
12:17 28.09.2022
 
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть

Грушко назвал идею потолка цен на российскую нефть путем к дестабилизации энергорынков

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если Еврокомиссия решится на установление потолка цен на российскую нефть, это приведет лишь к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка и ударит в первую очередь по потребителям, замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы исходим из того, что все возможно. И вообще действия Еврокомиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе с точки зрения нанесения ущерба самим странам ЕС. Те санкции, которые они вводили были направлены против России, но их реальный эффект, сказывался на других странах, в том числе на странах ЕС", - сказал Грушко журналистам.
"Если они пойдут на установление цен, то это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности - и все это скажется прежде всего на потребителях", - добавил он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:48
СМИ: Еврокомиссия предложит смягчить часть санкций против России
 
ЭкономикаАлександр ГрушкоРоссияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииНефтьЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала