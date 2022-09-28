https://ria.ru/20220928/neft-1820024473.html
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.09.2022
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть
Если Еврокомиссия решится на установление потолка цен на российскую нефть, это приведет лишь к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка и ударит в первую РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:17
2022-09-28T12:17
2022-09-28T12:17
экономика
александр грушко
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
нефть
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если Еврокомиссия решится на установление потолка цен на российскую нефть, это приведет лишь к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка и ударит в первую очередь по потребителям, замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что все возможно. И вообще действия Еврокомиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе с точки зрения нанесения ущерба самим странам ЕС. Те санкции, которые они вводили были направлены против России, но их реальный эффект, сказывался на других странах, в том числе на странах ЕС", - сказал Грушко журналистам."Если они пойдут на установление цен, то это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности - и все это скажется прежде всего на потребителях", - добавил он.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819972738.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр грушко, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, нефть, европа, в мире
Экономика, Александр Грушко, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Нефть, Европа, В мире
В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть
Грушко назвал идею потолка цен на российскую нефть путем к дестабилизации энергорынков