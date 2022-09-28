https://ria.ru/20220928/neft-1820024473.html

В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть

В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.09.2022

В МИД прокомментировали идею ЕК о введении потолка цен на российскую нефть

Если Еврокомиссия решится на установление потолка цен на российскую нефть, это приведет лишь к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка и ударит в первую РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:17

2022-09-28T12:17

2022-09-28T12:17

экономика

александр грушко

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если Еврокомиссия решится на установление потолка цен на российскую нефть, это приведет лишь к дальнейшей дестабилизации энергетического рынка и ударит в первую очередь по потребителям, замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что все возможно. И вообще действия Еврокомиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе с точки зрения нанесения ущерба самим странам ЕС. Те санкции, которые они вводили были направлены против России, но их реальный эффект, сказывался на других странах, в том числе на странах ЕС", - сказал Грушко журналистам."Если они пойдут на установление цен, то это приведет к дальнейшей дестабилизации энергетических рынков, повышению цен, повышению волатильности - и все это скажется прежде всего на потребителях", - добавил он.

https://ria.ru/20220928/sanktsii-1819972738.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр грушко, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, нефть, европа, в мире