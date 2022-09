https://ria.ru/20220928/neft-1819963939.html

На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа

2022-09-28T06:54

2022-09-28T06:54

2022-09-28T11:20

экономика

цены на нефть

валерий лимаренко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Добычу нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановили, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме.Он напомнил, что компания Exxon Neftegas Ltd в апреле уведомила о снижении добываемых объемов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.Ожидается, что по итогам года "Сахалин-1" даст 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.По газу также планируется снижение, так как компания приостановила его добычу с 16 сентября, заключил губернатор.Exxon Neftegas Ltd — дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. В начале марта корпорация объявила о намерении выйти из "Сахалина-1".Этот проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.

