Рейтинг@Mail.ru
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/neft-1819963939.html
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа - РИА Новости, 28.09.2022
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа
Добычу нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановили, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:54
2022-09-28T11:20
экономика
цены на нефть
валерий лимаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820002917_0:179:3000:1867_1920x0_80_0_0_bc4dc077ac182459c7c82352ff1ff2f9.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Добычу нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановили, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме.Он напомнил, что компания Exxon Neftegas Ltd в апреле уведомила о снижении добываемых объемов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.Ожидается, что по итогам года "Сахалин-1" даст 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.По газу также планируется снижение, так как компания приостановила его добычу с 16 сентября, заключил губернатор.Exxon Neftegas Ltd — дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. В начале марта корпорация объявила о намерении выйти из "Сахалина-1".Этот проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.
https://ria.ru/20220607/energobezopasnost-1793630109.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820002917_64:0:2724:1995_1920x0_80_0_0_30c56798ed7f7ed035f998bc04cc44ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, валерий лимаренко
Экономика, Цены на нефть, Валерий Лимаренко
06:54 28.09.2022 (обновлено: 11:20 28.09.2022)
 
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа

Губернатор Лимаренко заявил, что добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановлена

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море, задействованная в проекте "Сахалин-1"
Морская платформа Орлан в Охотском море, задействованная в проекте Сахалин-1 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Морская платформа "Орлан" в Охотском море, задействованная в проекте "Сахалин-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Добычу нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановили, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме.
Он напомнил, что компания Exxon Neftegas Ltd в апреле уведомила о снижении добываемых объемов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

"Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена", — сообщил Лимаренко.

Ожидается, что по итогам года "Сахалин-1" даст 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.
По газу также планируется снижение, так как компания приостановила его добычу с 16 сентября, заключил губернатор.
Exxon Neftegas Ltd — дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. В начале марта корпорация объявила о намерении выйти из "Сахалина-1".
Этот проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 06:07
Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
 
ЭкономикаЦены на нефтьВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала