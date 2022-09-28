https://ria.ru/20220928/neft-1819963939.html
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа - РИА Новости, 28.09.2022
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа
Добычу нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановили, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:54
2022-09-28T06:54
2022-09-28T11:20
экономика
цены на нефть
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Добычу нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановили, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме.Он напомнил, что компания Exxon Neftegas Ltd в апреле уведомила о снижении добываемых объемов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.Ожидается, что по итогам года "Сахалин-1" даст 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.По газу также планируется снижение, так как компания приостановила его добычу с 16 сентября, заключил губернатор.Exxon Neftegas Ltd — дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. В начале марта корпорация объявила о намерении выйти из "Сахалина-1".Этот проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.
https://ria.ru/20220607/energobezopasnost-1793630109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, валерий лимаренко
Экономика, Цены на нефть, Валерий Лимаренко
06:54 28.09.2022 (обновлено: 11:20 28.09.2022)
На проекте "Сахалин-1" остановили добычу нефти и газа
Губернатор Лимаренко заявил, что добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановлена
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. Добычу нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановили, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме.
Он напомнил, что компания Exxon Neftegas Ltd в апреле уведомила о снижении
добываемых объемов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
"Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена", — сообщил Лимаренко.
Ожидается, что по итогам года "Сахалин-1" даст 4,2 миллиона тонн вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн.
По газу также планируется снижение, так как компания приостановила его добычу с 16 сентября, заключил губернатор.
Exxon Neftegas Ltd — дочернее предприятие американского нефтегазового гиганта ExxonMobil
. В начале марта корпорация объявила о намерении выйти из "Сахалина-1".
Этот проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти
" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.