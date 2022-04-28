https://ria.ru/20220428/exxonmobil-1786023781.html
ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1”
ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1” - РИА Новости, 28.04.2022
ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1”
Компания ExxonMobil подтвердила РИА Новости объявление форс-мажора по проекту "Сахалин-1" и сокращение нефтедобычи из-за санкций. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:23
2022-04-28T19:23
2022-04-28T20:02
экономика
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сахалин-1
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Компания ExxonMobil подтвердила РИА Новости объявление форс-мажора по проекту "Сахалин-1" и сокращение нефтедобычи из-за санкций."Exxon Neftegas Ltd. объявила о введении режима форс-мажора на проекте "Сахалин-1", - заявила агентству представитель компании, добавив, что соответствующее уведомление передано всем участникам проекта.Exxon Neftegas Ltd. является дочерним предприятием американского нефтегазового гиганта ExxonMobil."Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти", - заявили в компании.В начале марта ExxonMobil объявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". "Мы прорабатываем шаги для выхода из проекта, что включает вопросы контрактных и коммерческих обязательств компании", - подтвердили в пресс-службе компании в четверг.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
https://ria.ru/20220427/neft-1785841713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, exxon mobil, цены на нефть, нефть, роснефть, россия, сахалин-1, сахалин
19:23 28.04.2022 (обновлено: 20:02 28.04.2022)
ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1”
ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1” и сокращение нефтедобычи
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Компания ExxonMobil подтвердила РИА Новости объявление форс-мажора по проекту "Сахалин-1" и сокращение нефтедобычи из-за санкций.
"Exxon Neftegas Ltd. объявила о введении режима форс-мажора на проекте "Сахалин-1", - заявила агентству представитель компании, добавив, что соответствующее уведомление передано всем участникам проекта.
Exxon Neftegas Ltd. является дочерним предприятием американского нефтегазового гиганта ExxonMobil
.
"Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти", - заявили в компании.
В начале марта ExxonMobil объявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". "Мы прорабатываем шаги для выхода из проекта, что включает вопросы контрактных и коммерческих обязательств компании", - подтвердили в пресс-службе компании в четверг.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти
" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.