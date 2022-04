https://ria.ru/20220428/exxonmobil-1786023781.html

ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1”

Компания ExxonMobil подтвердила РИА Новости объявление форс-мажора по проекту "Сахалин-1" и сокращение нефтедобычи из-за санкций. РИА Новости, 28.04.2022

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Компания ExxonMobil подтвердила РИА Новости объявление форс-мажора по проекту "Сахалин-1" и сокращение нефтедобычи из-за санкций."Exxon Neftegas Ltd. объявила о введении режима форс-мажора на проекте "Сахалин-1", - заявила агентству представитель компании, добавив, что соответствующее уведомление передано всем участникам проекта.Exxon Neftegas Ltd. является дочерним предприятием американского нефтегазового гиганта ExxonMobil."Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти", - заявили в компании.В начале марта ExxonMobil объявил о намерении выйти из проекта "Сахалин-1". "Мы прорабатываем шаги для выхода из проекта, что включает вопросы контрактных и коммерческих обязательств компании", - подтвердили в пресс-службе компании в четверг.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.

россия

сахалин

