Небензя прокомментировал итоги референдумов
Небензя: население Донбасса, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске. Архивное фото
ООН, 28 сен – РИА Новости. Во вторник жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева – процесс продолжится, если Киев не осознает своих ошибок, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Сегодня от Киева отвернулось население не только ... Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут наконец руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа", - сказал Небензя.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.