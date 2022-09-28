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Небензя прокомментировал итоги референдумов

Небензя прокомментировал итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022

Небензя прокомментировал итоги референдумов

Во вторник жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева – процесс продолжится, если Киев не осознает своих ошибок, заявил на... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:10

2022-09-28T00:10

2022-09-28T00:10

в мире

василий небензя

россия

запорожская область

совет безопасности оон

нато

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ООН, 28 сен – РИА Новости. Во вторник жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева – процесс продолжится, если Киев не осознает своих ошибок, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Сегодня от Киева отвернулось население не только ... Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут наконец руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа", - сказал Небензя.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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