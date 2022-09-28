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Небензя прокомментировал итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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Небензя прокомментировал итоги референдумов
Небензя прокомментировал итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Небензя прокомментировал итоги референдумов
Во вторник жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева – процесс продолжится, если Киев не осознает своих ошибок, заявил на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:10
2022-09-28T00:10
в мире
василий небензя
россия
запорожская область
совет безопасности оон
нато
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Во вторник жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева – процесс продолжится, если Киев не осознает своих ошибок, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Сегодня от Киева отвернулось население не только ... Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут наконец руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа", - сказал Небензя.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, василий небензя, россия, запорожская область, совет безопасности оон, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Василий Небензя, Россия, Запорожская область, Совет Безопасности ООН, НАТО, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
00:10 28.09.2022
 
Небензя прокомментировал итоги референдумов

Небензя: население Донбасса, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске. Архивное фото
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Во вторник жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева – процесс продолжится, если Киев не осознает своих ошибок, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Сегодня от Киева отвернулось население не только ... Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут наконец руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа", - сказал Небензя.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
 
В миреВасилий НебензяРоссияЗапорожская областьСовет Безопасности ООННАТОРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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