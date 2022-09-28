https://ria.ru/20220928/nato-1820008299.html
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин
Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:33
2022-09-28T11:33
2022-09-28T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
нато
денис пушилин
днр
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."С НАТО мы уже соприкоснулись, и это соприкосновение все более явное на разных участках фронта. Мы все больше фиксируем иностранных инструкторов, инструкторов НАТО, которые не просто (привлекаются – ред.) для подготовки украинских вооруженных формирований, а становятся во главе этих подразделений и ведут их в атаку", - сказал Пушилин.Кроме того, по его словам, поставки оружия в официальных сводках – это просто элемент прикрытия, они ведутся давно."Это вооружение давно поставляется, давно используется по территориям Донбасса, другим освобожденным территориям. Поэтому нам нужно только побеждать", - заявил глава ДНР.
https://ria.ru/20220928/pomosch-1819970168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, денис пушилин, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Денис Пушилин, ДНР
11:33 28.09.2022 (обновлено: 11:40 28.09.2022)
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин
Пушилин: инструкторы НАТО непосредственно участвуют в украинских атаках