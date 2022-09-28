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Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/nato-1820008299.html
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин
Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:33
2022-09-28T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
нато
денис пушилин
днр
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."С НАТО мы уже соприкоснулись, и это соприкосновение все более явное на разных участках фронта. Мы все больше фиксируем иностранных инструкторов, инструкторов НАТО, которые не просто (привлекаются – ред.) для подготовки украинских вооруженных формирований, а становятся во главе этих подразделений и ведут их в атаку", - сказал Пушилин.Кроме того, по его словам, поставки оружия в официальных сводках – это просто элемент прикрытия, они ведутся давно."Это вооружение давно поставляется, давно используется по территориям Донбасса, другим освобожденным территориям. Поэтому нам нужно только побеждать", - заявил глава ДНР.
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в мире, нато, денис пушилин, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Денис Пушилин, ДНР
11:33 28.09.2022 (обновлено: 11:40 28.09.2022)
 
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин

Пушилин: инструкторы НАТО непосредственно участвуют в украинских атаках

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин.
"С НАТО мы уже соприкоснулись, и это соприкосновение все более явное на разных участках фронта. Мы все больше фиксируем иностранных инструкторов, инструкторов НАТО, которые не просто (привлекаются – ред.) для подготовки украинских вооруженных формирований, а становятся во главе этих подразделений и ведут их в атаку", - сказал Пушилин.
Кроме того, по его словам, поставки оружия в официальных сводках – это просто элемент прикрытия, они ведутся давно.
"Это вооружение давно поставляется, давно используется по территориям Донбасса, другим освобожденным территориям. Поэтому нам нужно только побеждать", - заявил глава ДНР.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:18Специальная военная операция на Украине
США 28 сентября объявят о новом пакете военной помощи для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОДенис ПушилинДНР
 
 
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