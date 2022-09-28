https://ria.ru/20220928/nato-1820008299.html

Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин

Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022

Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин

Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:33

2022-09-28T11:33

2022-09-28T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

нато

денис пушилин

днр

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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Инструкторы НАТО не просто готовят украинские вооруженные формирования, а ведут их в атаку, заявил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."С НАТО мы уже соприкоснулись, и это соприкосновение все более явное на разных участках фронта. Мы все больше фиксируем иностранных инструкторов, инструкторов НАТО, которые не просто (привлекаются – ред.) для подготовки украинских вооруженных формирований, а становятся во главе этих подразделений и ведут их в атаку", - сказал Пушилин.Кроме того, по его словам, поставки оружия в официальных сводках – это просто элемент прикрытия, они ведутся давно."Это вооружение давно поставляется, давно используется по территориям Донбасса, другим освобожденным территориям. Поэтому нам нужно только побеждать", - заявил глава ДНР.

https://ria.ru/20220928/pomosch-1819970168.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нато, денис пушилин, днр