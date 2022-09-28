https://ria.ru/20220928/nalichnye-1820023668.html

В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе

В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе - РИА Новости, 28.09.2022

В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе

Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:28

2022-09-28T12:28

2022-09-28T12:28

центральный банк рф (цб рф)

экономика

алексей заботкин

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному спросу со стороны населения, а не в результате снятия россиянами денег, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах форума "Казначейство 2022".Объем наличных денег в обращении в России на прошлой неделе резко вырос: в среду показатель увеличился на 14,2 миллиарда рублей, в четверг - на 132,1 миллиарда, в пятницу - на 114,2 миллиарда. В понедельник темпы роста сократились до 3,7 миллиарда рублей. Однако уже во вторник показатель вновь вырос - до 80,8 миллиарда рублей."Мы исходим из того, что значительная часть этого - так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос. В понедельник мы видим, что в понедельник цифра была околонулевая", - прокомментировал он вопрос о характере роста объема наличных в обращении.

https://ria.ru/20220928/dollar-1819951416.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, алексей заботкин, россия