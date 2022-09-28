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В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе - РИА Новости, 28.09.2022
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В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе
В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе - РИА Новости, 28.09.2022
В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе
Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:28
2022-09-28T12:28
центральный банк рф (цб рф)
экономика
алексей заботкин
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному спросу со стороны населения, а не в результате снятия россиянами денег, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах форума "Казначейство 2022".Объем наличных денег в обращении в России на прошлой неделе резко вырос: в среду показатель увеличился на 14,2 миллиарда рублей, в четверг - на 132,1 миллиарда, в пятницу - на 114,2 миллиарда. В понедельник темпы роста сократились до 3,7 миллиарда рублей. Однако уже во вторник показатель вновь вырос - до 80,8 миллиарда рублей."Мы исходим из того, что значительная часть этого - так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос. В понедельник мы видим, что в понедельник цифра была околонулевая", - прокомментировал он вопрос о характере роста объема наличных в обращении.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, алексей заботкин, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Алексей Заботкин, Россия
12:28 28.09.2022
 
В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе

Зампред ЦБ Заботкин: скачок объема наличных произошел из-за подготовки к росту спроса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному спросу со стороны населения, а не в результате снятия россиянами денег, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах форума "Казначейство 2022".
Объем наличных денег в обращении в России на прошлой неделе резко вырос: в среду показатель увеличился на 14,2 миллиарда рублей, в четверг - на 132,1 миллиарда, в пятницу - на 114,2 миллиарда. В понедельник темпы роста сократились до 3,7 миллиарда рублей. Однако уже во вторник показатель вновь вырос - до 80,8 миллиарда рублей.
"Мы исходим из того, что значительная часть этого - так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос. В понедельник мы видим, что в понедельник цифра была околонулевая", - прокомментировал он вопрос о характере роста объема наличных в обращении.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
03:18
Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаАлексей ЗаботкинРоссия
 
 
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