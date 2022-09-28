https://ria.ru/20220928/nalichnye-1820023668.html
В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе
В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе - РИА Новости, 28.09.2022
В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе
Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:28
2022-09-28T12:28
2022-09-28T12:28
центральный банк рф (цб рф)
экономика
алексей заботкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному спросу со стороны населения, а не в результате снятия россиянами денег, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах форума "Казначейство 2022".Объем наличных денег в обращении в России на прошлой неделе резко вырос: в среду показатель увеличился на 14,2 миллиарда рублей, в четверг - на 132,1 миллиарда, в пятницу - на 114,2 миллиарда. В понедельник темпы роста сократились до 3,7 миллиарда рублей. Однако уже во вторник показатель вновь вырос - до 80,8 миллиарда рублей."Мы исходим из того, что значительная часть этого - так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос. В понедельник мы видим, что в понедельник цифра была околонулевая", - прокомментировал он вопрос о характере роста объема наличных в обращении.
https://ria.ru/20220928/dollar-1819951416.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, алексей заботкин, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Алексей Заботкин, Россия
В Центробанке объяснили скачок объема наличных на прошлой неделе
Зампред ЦБ Заботкин: скачок объема наличных произошел из-за подготовки к росту спроса
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зафиксированный на прошлой неделе скачок объема наличных в обращении в России произошел в основном из-за подготовки банками касс и банкоматов к потенциальному спросу со стороны населения, а не в результате снятия россиянами денег, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах форума "Казначейство 2022".
Объем наличных денег в обращении в России на прошлой неделе резко вырос: в среду показатель увеличился на 14,2 миллиарда рублей, в четверг - на 132,1 миллиарда, в пятницу - на 114,2 миллиарда. В понедельник темпы роста сократились до 3,7 миллиарда рублей. Однако уже во вторник показатель вновь вырос - до 80,8 миллиарда рублей.
"Мы исходим из того, что значительная часть этого - так скажем, это не столько снятие наличными из банков, сколько подкрепление касс и банкоматов банков для того, чтобы обеспечить потенциальный повышенный спрос. В понедельник мы видим, что в понедельник цифра была околонулевая", - прокомментировал он вопрос о характере роста объема наличных в обращении.