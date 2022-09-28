https://ria.ru/20220928/nablyudatel-1819969997.html

Наблюдатель на референдуме в ДНР из Латвии испугалась возвращаться домой

Наблюдатель на референдуме в ДНР из Латвии испугалась возвращаться домой - РИА Новости, 28.09.2022

Наблюдатель на референдуме в ДНР из Латвии испугалась возвращаться домой

Гражданка Латвии Алина Герлиня, приехавшая в Донецк для наблюдения за референдумом по вхождению ДНР в состав РФ, призналась, что боится возвращаться домой и в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:17

2022-09-28T08:17

2022-09-28T09:30

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донецкая народная республика

референдум в донбассе

латвия

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Гражданка Латвии Алина Герлиня, приехавшая в Донецк для наблюдения за референдумом по вхождению ДНР в состав РФ, призналась, что боится возвращаться домой и в ближайшее время будет оставаться в России.Ранее официальный представитель вненеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза.Одним из таких наблюдателей стала 28-летняя гражданка Латвии Алина Герлиня."Есть такой мем - разочарован, но не удивлён. Про это как раз. Постмодерн, в котором мы живем, - заявления от ЕС сыпятся одно за другим, абсолютно беспочвенные, странные. Иногда, я бы сказала, нацистские. Потому что нельзя идти поперек правил, которые ты сам установил - а именно свобода передвижения, свобода слова и так далее", - заявила Герлиня РИА Новости.По ее оценке, Евросоюз "сам разрушает себя варварским способом".По словам наблюдателя, мама посоветовала ей оставаться в России и не возвращаться в Латвию. На родине ей грозит тюремный срок, считает девушка."Меня тут же бы взяли на границе и отвели в СИЗО… Точно попала бы в застенки. Судя по тому, что русскоязычные сидят по статьям за нарушение санкций ЕС и по статьям за шпионаж в пользу России, - это от пяти лет", - говорит Алина.В то же время она не жалеет, что приехала в ДНР в качестве наблюдателя."Это историческое событие", - пояснила она РИА Новости.Ранее ЦИК ДНР сообщил, что за вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23% избирателей. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51% от общего числа избирателей.

https://ria.ru/20220927/latviya-1819912721.html

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

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Гражданку Латвии может ждать тюрьма за присутствие на референдуме в ДНР Гражданка Латвии Алина Герлиня, приехавшая в Донецк для наблюдения за референдумом по вступлению ДНР в РФ, призналась, что после заявлений представителя ЕС о санкциях против своих же граждан боится возвращаться домой, там ее может ждать тюрьма. В ближайшее время она будет оставаться в России. 2022-09-28T08:17 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, латвия