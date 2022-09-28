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Тамбовская область увеличила производство мяса - РИА Новости, 28.09.2022
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Тамбовская область
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Тамбовская область увеличила производство мяса
Тамбовская область увеличила производство мяса - РИА Новости, 28.09.2022
Тамбовская область увеличила производство мяса
Предприятия Тамбовской области по итогам восьми месяцев текущего года увеличили производство мяса на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:00
2022-09-28T09:00
тамбовская область
тамбовская область
экономика
максим егоров
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ТАМБОВ, 28 сен – РИА Новости. Предприятия Тамбовской области по итогам восьми месяцев текущего года увеличили производство мяса на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства.В структуре производства наибольший объем составляет свинина и птица. Так, за восемь месяцев производство свинины превысило 147 тысяч тонн (100,4% к уровню 2021 года).В птицеводстве мясного направления отмечается более активный рост производства. За январь – август птицеводческими предприятиями области произведено почти 252 тысячи тонн мяса (110,7% к уровню 2021 года ), говорится в сообщении."В этом году мы планируем произвести не менее 630 тысяч тонн мяса, что больше уровня прошлого года. В текущих условиях мы делаем все необходимое для повышения продовольственной безопасности страны и повышению конкурентоспособности тамбовской продукции на внутреннем и внешнем рынках", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.
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тамбовская область, экономика, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Экономика, Максим Егоров
09:00 28.09.2022
 

Тамбовская область увеличила производство мяса

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкПроизводство мяса
Производство мяса - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Производство мяса. Архивное фото
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ТАМБОВ, 28 сен – РИА Новости. Предприятия Тамбовской области по итогам восьми месяцев текущего года увеличили производство мяса на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства.
В структуре производства наибольший объем составляет свинина и птица. Так, за восемь месяцев производство свинины превысило 147 тысяч тонн (100,4% к уровню 2021 года).
В птицеводстве мясного направления отмечается более активный рост производства. За январь – август птицеводческими предприятиями области произведено почти 252 тысячи тонн мяса (110,7% к уровню 2021 года ), говорится в сообщении.
"В этом году мы планируем произвести не менее 630 тысяч тонн мяса, что больше уровня прошлого года. В текущих условиях мы делаем все необходимое для повышения продовольственной безопасности страны и повышению конкурентоспособности тамбовской продукции на внутреннем и внешнем рынках", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 10:39Тамбовская область
Тамбовская область: рост промпроизводства по итогам 7 месяцев – 118%
 
Тамбовская областьТамбовская областьЭкономикаМаксим Егоров
 
 
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