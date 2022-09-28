Тамбовская область увеличила производство мяса
Производство мяса. Архивное фото
ТАМБОВ, 28 сен – РИА Новости. Предприятия Тамбовской области по итогам восьми месяцев текущего года увеличили производство мяса на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства.
В структуре производства наибольший объем составляет свинина и птица. Так, за восемь месяцев производство свинины превысило 147 тысяч тонн (100,4% к уровню 2021 года).
В птицеводстве мясного направления отмечается более активный рост производства. За январь – август птицеводческими предприятиями области произведено почти 252 тысячи тонн мяса (110,7% к уровню 2021 года ), говорится в сообщении.
В птицеводстве мясного направления отмечается более активный рост производства. За январь – август птицеводческими предприятиями области произведено почти 252 тысячи тонн мяса (110,7% к уровню 2021 года ), говорится в сообщении.
"В этом году мы планируем произвести не менее 630 тысяч тонн мяса, что больше уровня прошлого года. В текущих условиях мы делаем все необходимое для повышения продовольственной безопасности страны и повышению конкурентоспособности тамбовской продукции на внутреннем и внешнем рынках", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.