https://ria.ru/20220928/myaso-1819801114.html

Тамбовская область увеличила производство мяса

Тамбовская область увеличила производство мяса - РИА Новости, 28.09.2022

Тамбовская область увеличила производство мяса

Предприятия Тамбовской области по итогам восьми месяцев текущего года увеличили производство мяса на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:00

2022-09-28T09:00

2022-09-28T09:00

тамбовская область

тамбовская область

экономика

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/86/1512728647_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_49f447a1afb1d40af61575c278ee0bdf.jpg

ТАМБОВ, 28 сен – РИА Новости. Предприятия Тамбовской области по итогам восьми месяцев текущего года увеличили производство мяса на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба областного правительства.В структуре производства наибольший объем составляет свинина и птица. Так, за восемь месяцев производство свинины превысило 147 тысяч тонн (100,4% к уровню 2021 года).В птицеводстве мясного направления отмечается более активный рост производства. За январь – август птицеводческими предприятиями области произведено почти 252 тысячи тонн мяса (110,7% к уровню 2021 года ), говорится в сообщении."В этом году мы планируем произвести не менее 630 тысяч тонн мяса, что больше уровня прошлого года. В текущих условиях мы делаем все необходимое для повышения продовольственной безопасности страны и повышению конкурентоспособности тамбовской продукции на внутреннем и внешнем рынках", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.

https://ria.ru/20220916/promproizvodstvo-1817183443.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, экономика, максим егоров