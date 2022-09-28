https://ria.ru/20220928/mrot-1820077870.html
В Госдуму внесли проект об увеличении МРОТ
В Госдуму внесли проект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 28.09.2022
В Госдуму внесли проект об увеличении МРОТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей, проект доступен в электронной базе данных. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:58
2022-09-28T14:58
2022-09-28T15:22
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей, проект доступен в электронной базе данных. "С 1 января 2023 г. предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году", - уточняется в пояснительных материалах.Так, отмечает кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов.
https://ria.ru/20220928/sotsvyplaty-1820048893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, общество, экономика
Россия, Госдума РФ, Общество, Экономика
14:58 28.09.2022 (обновлено: 15:22 28.09.2022)
В Госдуму внесли проект об увеличении МРОТ
В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году