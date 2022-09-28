https://ria.ru/20220928/mrot-1820077870.html

В Госдуму внесли проект об увеличении МРОТ

В Госдуму внесли проект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 28.09.2022

В Госдуму внесли проект об увеличении МРОТ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей, проект доступен в электронной базе данных. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:58

2022-09-28T14:58

2022-09-28T15:22

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей, проект доступен в электронной базе данных. "С 1 января 2023 г. предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году", - уточняется в пояснительных материалах.Так, отмечает кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, общество, экономика