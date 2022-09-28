https://ria.ru/20220928/moskva-1820080535.html

Мостуризм запустил образовательный IT-маршрут

Мостуризм запустил образовательный IT-маршрут - РИА Новости, 28.09.2022

Мостуризм запустил образовательный IT-маршрут

Мостуризм совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, департаментом инвестиционной и промышленной политики столицы и компанией VK запустил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:02

2022-09-28T16:02

2022-09-28T16:02

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мостуризм совместно с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, департаментом инвестиционной и промышленной политики столицы и компанией VK запустил образовательный IT-маршрут для школьников и студентов, сообщили в пресс-службе ведомства."Новый образовательный маршрут стал частью туристического проекта Москвы и Санкт-Петербурга "Два города — миллион впечатлений"", — заявили в пресс-службе.Первыми участниками познавательных экскурсий стали 20 школьников и студентов — финалисты и полуфиналисты Всероссийского конкурса "Большая перемена".В Москве маршрут прошел в трех локациях. Первая — штаб-квартира VK, где посетителям рассказали о проектах и сервисах компании. Вторая — павильон "Умный город" на ВДНХ, в котором собраны лучшие цифровые решения для жителей столицы. Финальная точка маршрута — ОЭЗ "Технополис Москва", там экскурсантов познакомили с производством микроэлектромеханических пластин компании "Маппер", а также с дата-центром крупнейшего российского хостинг-провайдера REG.RU.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург