https://ria.ru/20220928/moda-1820075614.html
Модельер Рикардо Тиши покинул свой пост в Burberry
Модельер Рикардо Тиши покинул свой пост в Burberry - РИА Новости, 28.09.2022
Модельер Рикардо Тиши покинул свой пост в Burberry
Итальянский модельер Рикардо Тиши покинул пост главного креативного директора британского модного дома Burberry после четырех лет работы, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:50
2022-09-28T14:50
2022-09-28T15:00
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Итальянский модельер Рикардо Тиши покинул пост главного креативного директора британского модного дома Burberry после четырех лет работы, сообщается на сайте компании.Главный исполнительный директор Burberry Джонатан Акеройд поблагодарил Тиши за его работу, отметив его "ключевую роль" в деятельности компании, говорится на сайте.Коллекция весна-лето 2023, представленная на этой неделе моды в Лондоне, последняя, над которой Тиши работал в Burberry.Его должность займет Дэниэл Ли, который ранее был креативным директором в итальянском модном доме Bottega Veneta, а до этого работал в таких компаниях как Celine, Balenciaga и Maison Margiela.Свою дебютную коллекцию в Burberry Ли представит на неделе моды в Лондоне в феврале 2023 года.
https://ria.ru/20220914/moda-1816532588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, bottega veneta, balenciaga, лондон, мода, стиль жизни, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Bottega Veneta, Balenciaga, Лондон, мода, Стиль жизни, Знаменитости, звезды
14:50 28.09.2022 (обновлено: 15:00 28.09.2022)
Модельер Рикардо Тиши покинул свой пост в Burberry
Модельер Рикардо Тиши покинул пост главного креативного директора Burberry
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Итальянский модельер Рикардо Тиши покинул пост главного креативного директора британского модного дома Burberry после четырех лет работы, сообщается
на сайте компании.
Главный исполнительный директор Burberry Джонатан Акеройд поблагодарил Тиши за его работу, отметив его "ключевую роль" в деятельности компании, говорится на сайте.
Коллекция весна-лето 2023, представленная на этой неделе моды в Лондоне, последняя, над которой Тиши работал в Burberry.
Его должность займет Дэниэл Ли, который ранее был креативным директором в итальянском модном доме Bottega Veneta, а до этого работал в таких компаниях как Celine, Balenciaga и Maison Margiela.
Свою дебютную коллекцию в Burberry Ли представит на неделе моды в Лондоне в феврале 2023 года.