https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820125685.html

Омбудсмен предложила освобождать от частичной мобилизации многодетных отцов

Омбудсмен предложила освобождать от частичной мобилизации многодетных отцов - РИА Новости, 28.09.2022

Омбудсмен предложила освобождать от частичной мобилизации многодетных отцов

Уполномоченный по правам человека по Москве Татьяна Потяева поделилась своим мнением с РИА Новости, что отцов с тремя детьми было бы правильно освободить от... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:49

2022-09-28T16:49

2022-09-28T16:49

частичная мобилизация в россии

татьяна потяева

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека по Москве Татьяна Потяева поделилась своим мнением с РИА Новости, что отцов с тремя детьми было бы правильно освободить от мобилизации.Ранее Потяева сообщила РИА Новости, что получила 43 обращения от граждан по вопросам частичной мобилизации."Несколько обращений от многодетных семей, но три эти семьи имеют трех детей, а от мобилизации освобожден папа, если четыре ребенка. Здесь мы тоже объясняем, хотя моя позиция - многодетная семья начинается с трех детей, наверное, это было бы правильным, тем не менее мы с этим тоже работаем. Думаю о том, что если в целом многодетность, получение мер социальной поддержки начинаются в семье, когда у нее три ребенка, то, может быть, и здесь было бы правильно освобождать от мобилизации в связи с многодетностью. Наверное, это было бы правильно", - заявила Потяева.Она добавила, что будет следить за ситуацией."Но мы посмотрим еще, насколько эта тема будет актуальной, сколько таких людей будет призвано в рамках мобилизации, мы будем все изучать, мониторить, смотреть, опрашивать самих людей. Мы проведем полный мониторинг по этим темам", - сказала омбудсмен.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что сотрудники военкоматов Москвы провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, по результатам военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал. Также в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

https://ria.ru/20220928/gosduma-1820111433.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, татьяна потяева, москва