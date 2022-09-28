https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820036188.html

К розыску подлежащих частичной мобилизации привлекают полицию

К розыску подлежащих частичной мобилизации привлекают полицию - РИА Новости, 28.09.2022

К розыску подлежащих частичной мобилизации привлекают полицию

Розыском подлежащих частичной мобилизации занимаются правоохранительные органы, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:55

2022-09-28T12:55

2022-09-28T13:10

сергей шойгу

россия

новосибирская область

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Розыском подлежащих частичной мобилизации занимаются правоохранительные органы, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.Военком пояснил, что в целом в регионе отмечается много случаев, когда сотрудники военкоматов не находят резервистов из-за того, что те не живут по месту прописки, но это не значит, что они уклонисты. Если их нашли проживающими по другому адресу, вручили повестку и мобилизовали, обойдется без штрафных санкций."К сожалению, много (случаев, когда гражданин не проживает по указанному в военкомате адресу – ред.). Это в том числе обусловлено тем, что граждане плохо читают свои обязанности, которыми им предписано извещать военкомат при смене места жительства… Поэтому сейчас они могут попасть под категорию разыскиваемых граждан", - рассказал Кудрявцев в программе "Регион LIFE" на областном телеканале ОТС.Он пояснил, что розыскные мероприятия предполагают оповещение гражданина по месту жительства либо по месту работы."Работник военного комиссариата либо уполномоченное лицо пытаются установить его местонахождение. Если не получается, могут прийти еще раз. Если не получается, тогда составляются определенные списки и передаются в полицию. Там тоже есть свои критерии. Его сначала пытаются найти по месту жительства, по базам данных. Если есть подозрения на злостное уклонение, могут и в следственные органы передать документы", - сообщил военком.Отвечая на вопрос ведущей, многих ли уже разыскивает полиция, Кудрявцев сказал, что "есть такие люди", но конкретных цифр не назвал. Между тем он подчеркнул, что считаться уклонистом человек может только по решению суда."В каждом конкретном случае будет разбираться суд. Будут работать следственные органы, будут выяснены его мотивы. Может быть, это было непреднамеренно и человек находится в тайге в какой-то командировке... В другом случае есть явные уклонисты, когда он сразу заявляет, что не желает служить, хотя подходит под критерии", - сказал Кудрявцев.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820008121.html

россия

новосибирская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, россия, новосибирская область, украина, частичная мобилизация в россии, общество