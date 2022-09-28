https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820033225.html

Портал "Объясняем.рф" уточнил критерии частичной мобилизации

Портал "Объясняем.рф" уточнил критерии частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022

Портал "Объясняем.рф" уточнил критерии частичной мобилизации

Созданный по инициативе правительства портал "Объясняем.рф" рассказал подробности проведения частичной мобилизации. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:44

2022-09-28T12:44

2022-09-28T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Созданный по инициативе правительства портал "Объясняем.рф" рассказал подробности проведения частичной мобилизации.В сообщении уточняется предельный возраст мобилизованных."В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет", — говорится в публикации.Подчеркивается, что в первую очередь военкоматы работают с гражданами, которые недавно уволились со службы по контракту.При этом срочников могут вновь призвать в ряды Вооруженных сил."Могут, но только после его увольнения в запас", — ответили специалисты портала на вопрос, могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года.Кроме того, наличие родственников, служащих в зоне спецоперации, не может считаться основанием для отсрочки.При этом в сообщении уточняется, что мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу, ограничений на выдачу загранпаспортов не будет. Исключение касается только получивших повестку и тех, кого уже призвали.Для добровольцев, желающих поступить на военную службу, нет никаких ограничений по возрасту или состоянию здоровья, но призыву подлежат только граждане с категориями "годен" (А), "годен с незначительными ограничениями" (Б) и "ограниченно годен" (В).Мобилизация не коснется россиян, которые состоят на учете в психоневрологическом диспансере."Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях", — отвечает портал на вопрос, будут ли призывать фермеров, если не на кого оставить хозяйство.Также мобилизации подлежат деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы, если у них нет брони и они находятся в запасе Вооруженных сил.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820026046.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии