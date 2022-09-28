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Нижегородские власти снабдят мобилизованных вещами первой необходимости

Нижегородские власти снабдят мобилизованных вещами первой необходимости - РИА Новости, 28.09.2022

Нижегородские власти снабдят мобилизованных вещами первой необходимости

Жителей Нижегородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, будут снабжать спальными мешками, аптечками и теплыми вещами, заявил глава региона... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:16

2022-09-28T09:16

2022-09-28T09:16

глеб никитин

владимир путин

сергей шойгу

нижегородская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Жителей Нижегородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, будут снабжать спальными мешками, аптечками и теплыми вещами, заявил глава региона Глеб Никитин."В рамках комиссии по мобилизации принял решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости. Акцент делаем на экипировке, важной для личного комфорта. В комплект войдут: спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), телефоны (в соответствии с рекомендациями), сухпаек, аптечка и другие предметы первой необходимости", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

нижегородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

глеб никитин, владимир путин, сергей шойгу, нижегородская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность