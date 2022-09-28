https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1819976372.html
Нижегородские власти снабдят мобилизованных вещами первой необходимости
Нижегородские власти снабдят мобилизованных вещами первой необходимости - РИА Новости, 28.09.2022
Нижегородские власти снабдят мобилизованных вещами первой необходимости
Жителей Нижегородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, будут снабжать спальными мешками, аптечками и теплыми вещами, заявил глава региона... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:16
2022-09-28T09:16
2022-09-28T09:16
глеб никитин
владимир путин
сергей шойгу
нижегородская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819828580_0:216:2964:1883_1920x0_80_0_0_ec26e627c9f67fedb0c6cb28499617ea.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Жителей Нижегородской области, призванных в рамках частичной мобилизации, будут снабжать спальными мешками, аптечками и теплыми вещами, заявил глава региона Глеб Никитин."В рамках комиссии по мобилизации принял решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости. Акцент делаем на экипировке, важной для личного комфорта. В комплект войдут: спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), телефоны (в соответствии с рекомендациями), сухпаек, аптечка и другие предметы первой необходимости", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
нижегородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819828580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d09bd473aa6bc03b4f7574538d390b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, владимир путин, сергей шойгу, нижегородская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Глеб Никитин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Нижегородская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Нижегородские власти снабдят мобилизованных вещами первой необходимости
Нижегородские власти снабдят мобилизованных спальными мешками, аптечками и теплыми вещами