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В Чехии начались антиправительственные митинги

В Чехии начались антиправительственные митинги - РИА Новости, 28.09.2022

В Чехии начались антиправительственные митинги

В День чешской государственности в Праге и других городах страны в 14:00 (15:00 мск) начались антиправительственные митинги, проходящие под девизом "Чешская... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:52

2022-09-28T15:52

2022-09-28T20:50

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ПРАГА, 28 сен — РИА Новости. В День чешской государственности в Праге и других городах страны в 14:00 (15:00 мск) начались антиправительственные митинги, проходящие под девизом "Чешская Республика на первом месте", сообщил телеканал CNN Prima NEWS.В Праге митингующие собрались на Вацлавской площади в центре города. Организаторы акции потребовали отставки нынешнего правительства и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам. Среди других требований - освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, добровольность вакцинации от CОVID-19, продовольственная независимость.Подобные акции, по данным телеканала, проводятся и в других городах республики, среди которых Брно, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Острава, Карвина, Гавиржов, Либерец и другие.Организаторами митинга в Праге и некоторых других городах выступают Иржи Гавел и Ладислав Врабел, которые называют себя "политически независимыми гражданами". Они же проводили митинг на Вацлавской площади 3 сентября, в нем тогда приняли участие около 70 тысяч человек. По данным местных СМИ, Врабела на днях вызвали в горсуд Праги, поскольку он не отчитался, как распорядился денежными средствами, собранными гражданами для проведения предыдущего митинга.Среди ораторов, выступления которых ожидаются на акции в Праге, — депутат парламента от националистического движения "Свобода и прямая демократия" Иржи Кобза, кандидат компартии на пост президента страны Йозеф Скала, декан одного из факультетов Высшей школы экономики Мирослав Шевчик и другие.

https://ria.ru/20220926/aktivisty-1819641235.html

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Антиправительственный митинг в Праге В Праге и других городах страны начались антиправительственные митинги, проходящие под девизом "Чешская Республика на первом месте". Митингующие собрались на Вацлавской площади в центре города. Организаторы акции потребовали отставки нынешнего правительства и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам. 2022-09-28T15:52 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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