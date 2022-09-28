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Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/mir-1819999048.html
Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле
Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле - РИА Новости, 28.09.2022
Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле
Филиалы Ziraat bank в Стамбуле продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы не получали, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:59
2022-09-28T11:40
экономика
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санкции в отношении россии
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СТАМБУЛ, 28 сен – РИА Новости. Филиалы Ziraat bank в Стамбуле продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы не получали, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель банка.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ."Наши филиалы такого уведомления не получали, продолжаем обслуживание", - сказали корреспонденту РИА Новости в банке.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819995942.html
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экономика, стамбул, сша, великобритания, санкции в отношении россии, в мире, новости - туризм
Экономика, Стамбул, США, Великобритания, Санкции в отношении России, В мире, Туризм, Новости - Туризм
10:59 28.09.2022 (обновлено: 11:40 28.09.2022)
 
Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле

Турецкий Ziraat Bank продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле

© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Карта "Мир". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 сен – РИА Новости. Филиалы Ziraat bank в Стамбуле продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы не получали, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель банка.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
10:47Туризм
В Турции могут остановить работу системы "Мир" в госбанках
"Наши филиалы такого уведомления не получали, продолжаем обслуживание", - сказали корреспонденту РИА Новости в банке.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:10Туризм
Крупнейший турецкий банк не уведомляли о прекращении использования "Мира"
 
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