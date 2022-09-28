https://ria.ru/20220928/mir-1819999048.html

Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле

Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле - РИА Новости, 28.09.2022

Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле

Филиалы Ziraat bank в Стамбуле продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы не получали, сообщил корреспонденту РИА... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:59

2022-09-28T10:59

2022-09-28T11:40

экономика

стамбул

сша

великобритания

санкции в отношении россии

в мире

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564965286_0:73:2776:1635_1920x0_80_0_0_70fb8feefa4b2bc6f16d9e53ce5ca900.jpg

СТАМБУЛ, 28 сен – РИА Новости. Филиалы Ziraat bank в Стамбуле продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы не получали, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель банка.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ."Наши филиалы такого уведомления не получали, продолжаем обслуживание", - сказали корреспонденту РИА Новости в банке.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819995942.html

https://ria.ru/20220928/mir-1819975564.html

стамбул

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, стамбул, сша, великобритания, санкции в отношении россии, в мире, новости - туризм