10:59 28.09.2022 (обновлено: 11:40 28.09.2022)
Крупнейший турецкий банк продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле
Турецкий Ziraat Bank продолжает использовать систему "Мир" в Стамбуле
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир"
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Карта "Мир". Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 сен – РИА Новости. Филиалы Ziraat bank в Стамбуле продолжают использование российской системы "Мир", уведомлений о прекращении ее работы не получали, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель банка.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.
"Наши филиалы такого уведомления не получали, продолжаем обслуживание", - сказали корреспонденту РИА Новости в банке.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.