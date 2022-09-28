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Крупнейший турецкий банк не уведомляли о прекращении использования "Мира"

Крупнейший турецкий банк не уведомляли о прекращении использования "Мира" - РИА Новости, 28.09.2022

Крупнейший турецкий банк не уведомляли о прекращении использования "Мира"

Представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в организации не получали уведомлений о прекращении использования российской... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:10

2022-09-28T09:10

2022-09-28T11:02

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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в организации не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы "Мир".Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждалось, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ."На сегодняшнее утро мы не получали таких уведомлений", - сказал представитель банка корреспонденту агентства по телефону.На вопрос о том, были ли обращения от россиян в связи с использованием карт в банкоматах, представитель банка отметил, что рабочий день начинается в 09.00 (совпадает с мск)."Рабочий день только начался, на данный момент у нас таких обращений нет", - сказал он.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

карта "мир", в мире, турция, экономика, россия, новости - туризм